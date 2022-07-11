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陳時中批台北停滯！謝和弦：這問我就知道　網刷一排哈們

▲ 謝和弦談陳時中批「台北停滯太久了」，直呼「這個問我就知道！」（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）
▲ 謝和弦談陳時中批「台北停滯太久了」，直呼「這個問我就知道！」（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 17:53:38

衛福部長陳時中昨（10）晚正式被民進黨徵召，宣佈將參選台北市長，而陳時中的參選聲明除了強調「責任來，我就扛」，更直言「這個城市的發展已經停滯太久」。對此，將參選台北市中正、萬華區議員的藝人謝和弦表示，「這個問我就知道了！」並分享業界形容此現象的專有名詞稱呼，讓網友嗨翻在底下刷一排哈們。

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▲陳時中（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中宣布參選台北市長。（圖／翻攝自陳時中臉書）
陳時中參選聲明提到「這個城市的發展已經停滯太久」，呼籲民眾跟他一起為台北的未來打贏這一仗，「台灣共好，台北共好」。謝和弦今日則在臉書發文表示，「陳時中選舉起手式說感覺台北停滯了太久，這個問我就知道了！這種現象在我們業界通常稱呼為Stone，是形容一種抽完大麻後，感覺身旁事物包括自己都變的緩慢甚至停滯，感覺自己就像是一顆石頭的情況」。

用抽完大麻的感覺來比喻發展緩慢的現象，神比喻讓網友全在底下刷一排哈們力挺。自從宣布投入議員選戰後，謝和弦除了聲明自己主要政見是大麻合法化和紅燈區落地外，也經常點評時政，之前曾大酸國民黨台北市長參選人蔣萬安改姓是為了選舉。

▲謝和弦要參選北市議員。（圖／主力創造 Dunatos提供）
▲謝和弦要參選北市議員。（圖／主力創造 Dunatos提供）
而在陳時中宣布參選台北市長後，謝和弦也在臉書發起民調，「我的選區萬華人，你們可以接受陳時中選台北市長嗎？」而底下留言則是支持與不支持的都有，另外謝和弦也在留言處透露，「陳時中貼文不給標記了...蔣萬安每篇都讓我標好標滿，部長小氣鬼！哈們」，讓大家笑翻。（編輯：倪浩軒）

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