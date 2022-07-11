襪子配拖鞋算還好！街上「1穿搭」突然流行：看到會害羞
考慮到外出的場合、事由和對象，許多人出門前都會花很長一段時間，尋找自己當天看的比較順眼的穿搭，不過為了方便，有些人會選擇直接穿著「襪子＋拖鞋」，過去也曾掀起一陣話題，而近日，又有網友表示，越來越多人會穿著「瑜伽褲」出現在各種場合，令自己有些驚奇，貼文引起討論。
原PO在PTT發文表示，她近期在街上發現一個現象，就是運動風穿搭越來越流行，其中瑜伽褲更是運動風穿搭的必備元素，而自己也因為有健身需求，到商場買了好幾件，並帶到健身房穿，不過令她感到困惑的是，不少女性連在逛街、吃飯、上班都敢穿瑜伽褲出門，不禁直呼「瑜珈褲是什麼時候流行起來的啊！」
貼文一出掀起熱議，有一派網友表示「懶得穿脫換衣服，其實不要在乎某些人的眼光就還好」、「在我看來跟內搭褲當外褲穿差不多」、「就是從國外流行傳進來的呀」、「日常穿寬鬆運動外套+瑜伽褲+襪，很青春好看」、「穿出門逛街還行啊，主要是材質不能選太薄的」、「想穿都可以穿呀，那些穿著合身白背心，或大挖洞籃球衣上街的男生也很自在」。
不過也有另一派網友直言「外國先流行的，但人家身材好」、「路上很多人都當外褲穿，雖是外國流行進來，但我還是覺得很醜」、「運動穿還好，出門逛街穿就有點怪，可能襪子配拖鞋還醜」、「還是要配個短運動褲之類的吧，不然看了說真的有點害羞」、「當然還是要注意美觀性，不是每個人都適合外穿」、「真的沒有運動練出點線條，直接外穿不忍直視」。（編輯：張志浩）