家裡螢幕被黏「梅餅」？他走近一看：上百隻竄出 網毛爆
台灣夏天到來，家裡也出現許多擾人的蟲子，有的更在莫名其妙或意想不到的地方繁殖後代。對此，有位網友出門前發現螢幕黏了一小塊的梅餅，結果仔細拉近一看，竟然是喇牙（白額高腳蛛）的蛋，而且已經跑出上百隻小蜘蛛了，噁心畫面立刻讓大家頭皮發麻。
有網友在臉書「爆廢公社」PO文分享，當天早上出門前發生的事情，「一早準備要出門，突然發現螢幕黏了一塊像梅餅的圓餅物…」他說，螢幕明明昨天才拿來玩足球，不解這塊物體從哪來的，結果拉近一看，讓他苦笑讚嘆「白額長腳蜘蛛在這下蛋了，上百隻小蜘蛛破囊而出，也是壯觀。」也慶幸女友剛好不在家，還讓他有些時間可以處理，「這樣吧，我放個三天讓小蜘蛛各謀生路，再來看看怎麼妥處，生命實在奇妙，一夜之間蜘蛛滿載螢幕」。
照片一出，馬上讓大家紛紛崩潰，「靜止不動還好，到處亂竄頭皮發麻」、「我覺得不行，雖然是好蟲，可是好噁」、「這螢幕有點危險」、「這個我會拿噴火槍直接消滅…螢幕什麼的可以買新的」、「就算是益蟲，生產也不要在我的電腦螢幕上吧！」「看到這個我絕對會爆炸」。
白額高腳蛛又明喇牙，是一種大型蜘蛛，也是全球分布最廣的高腳蛛科動物，廣泛分布於熱帶、赴熱帶地區，以夜行性活動為主，專門捕捉家中蟑螂或飛行的昆蟲等害蟲為生，爬行速度非常快。相傳，喇牙因為沒有定點居住的習性，所以等到吃完家中害蟲後就會離去，但事實上，光吃一隻蟑螂就能讓喇牙存活狠久，而且蟑螂根本吃不完，因此喇牙很少會離開，等同於定居家中慢慢繁殖。（編輯：詹鎰睿）