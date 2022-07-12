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台北男跪求室友！房間裝潢「集結3大恐怖片」　網友嚇壞

▲近日一個找室友的租屋貼文引起網友熱議，極致的工業廢墟風讓不少人直呼「這根本是鬼屋」。（圖/台北出租專屬社團）
▲近日一個找室友的租屋貼文引起網友熱議，極致的工業廢墟風讓不少人直呼「這根本是鬼屋」。（圖/台北出租專屬社團）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 07:45:28

許多人在外租屋，如果想住大一點的房子卻又找不到人合租時，就會上社團尋找室友。而近日，一名台北男子在臉書租屋社團上誠徵透天厝的室友，沒想到照片發出後，讓大批網友全嚇壞，直呼這間房子的裝潢內容根本是集結三大恐怖片場景，要住的人心臟要非常大，掀起討論。

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一名網友在臉書社團「台北租屋出租專屬社團」貼文指出「找室友！北藝學生佳！」並貼出房型為透天厝，總共有兩間雅房的房間，大間的要價9000元，小間的則為8000元，該有的家電都有，租金也包含一間6到8坪的工作室，水費跟電費都是按照台電計價，看起來相當吸引人的條件。

不過一看照片，該間房子內部裝潢走一個工業廢墟風的感覺，整體色調偏暗，加上房間內擺設配置簡單，整個空間瀰漫一股相當奇怪的氣氛，而即便有打開電燈，整體還是因為水泥牆的顏色關係「呈現相當暗沉」，加上公共空間裝飾則有佛像、木雕、骨頭飾品與數個人形玩偶，讓人看了都會嚇一大跳。

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▲近日一個找室友的租屋貼文引起網友熱議，極致的工業廢墟風讓不少人直呼「這根本是鬼屋」。（圖/台北出租專屬社團）
貼文一出，網友紛紛回應「夭壽喔！這是還願的場景吧」、「根本在拍《惡靈古堡》吧＝＝」、「這房間很適合站一個...穿紅色衣服長頭髮的人」、「這根本可以不用租人....可以租給片場」、「這房子實在太適合當COS攝影棚了！拿來租太可惜」、「根本是要拍恐怖片，超像還願的場景」、「那個廚房根本就是《薩滿》裡面的廚房」、「超級像《咒》的房子，好可怕」、「才剛看完《咒》就看到這房子，可怕死了」。

而由於反應太過熱烈，原PO也親自出面表示「其實房子沒長這樣啦！我以為大家喜歡暗暗的....所以把照片色調用暗一點」，隨後也補上幾張原圖，讓不少網友再度熱議「是誰跟你說大家喜歡暗的.......」、「原圖好多了，其實只是風格比較特別，我覺得你收拾的算不錯欸」、「原圖其實也沒比較好＝＝晚上一樣很可怕」、「阿不就開燈的鬼屋，打死我不住這房子哈哈」。（編輯：張嘉哲）

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▲原PO後來透露是將照片調暗，後來放上原圖，但仍舊很多網友無法接受。（圖/台北出租專屬社團）

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