台北男跪求室友！房間裝潢「集結3大恐怖片」　網友嚇壞

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不過一看照片，該間房子內部裝潢走一個工業廢墟風的感覺，整體色調偏暗，加上房間內擺設配置簡單，整個空間瀰漫一股相當奇怪的氣氛，而即便有打開電燈，整體還是因為水泥牆的顏色關係「呈現相當暗沉」，加上公共空間裝飾則有佛像、木雕、骨頭飾品與數個人形玩偶，讓人看了都會嚇一大跳。
貼文一出，網友紛紛回應「夭壽喔！這是還願的場景吧」、「根本在拍《惡靈古堡》吧＝＝」、「這房間很適合站一個...穿紅色衣服長頭髮的人」、「這根本可以不用租人....可以租給片場」、「這房子實在太適合當COS攝影棚了！拿來租太可惜」、「根本是要拍恐怖片，超像還願的場景」、「那個廚房根本就是《薩滿》裡面的廚房」、「超級像《咒》的房子，好可怕」、「才剛看完《咒》就看到這房子，可怕死了」。
而由於反應太過熱烈，原PO也親自出面表示「其實房子沒長這樣啦！我以為大家喜歡暗暗的....所以把照片色調用暗一點」，隨後也補上幾張原圖，讓不少網友再度熱議「是誰跟你說大家喜歡暗的.......」、「原圖好多了，其實只是風格比較特別，我覺得你收拾的算不錯欸」、「原圖其實也沒比較好＝＝晚上一樣很可怕」、「阿不就開燈的鬼屋，打死我不住這房子哈哈」。（編輯：張嘉哲）