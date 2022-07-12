自助餐價格到底怎麼算？他「1神招」實測 結局全場傻眼
自助餐因為比一般便當店來得多變化，顧客可以按照自己的菜色喜好去夾取，因此深受不少人喜愛；不過自助餐的「計價方式」一直以來也都是不少人熱議的話題，對此，就有一名男網友昨（11）日到自助餐店「跟著前面阿嬤夾一樣的菜色」，豈料結局讓他超傻眼，「阿嬤70我90」，也讓他直呼「都市傳說是真的」。
該名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示買自助餐的時候心血來潮，偷偷跟著前面的阿嬤夾，「想說看看都市傳說是不是真的，果不其然我前面的阿嬤70元，我90元」，阿嬤甚至還包湯，「我連湯都沒包為什麼比較貴」，也讓他傻眼直呼「我只是看起來比較胖不是比較有錢好嗎？看來自助餐的都市傳說是真的」，而他也PO出一張「世界四大未解之謎」的圖片，除了金字塔、亞特蘭提斯、麥田圈以外，最後一個就是「自助餐店老闆娘的算法」。
貼文一出，掀起熱議，「自助餐真的隨他爽的」、「真的，遇過一次再也不去」、「你看起來比較有錢吧」、「阿嬤是熟客價」、「份量也有影響」、「阿嬤有敬老優惠價啊」、「第一次買可能比較貴」、「你夾的份量多，就會貴一點」、「只能說自助餐的算法真的很自由心證，老闆爽就便宜不爽就貴，不然就是員工算的便宜，老闆算超貴，自助餐真的沒辦法理解」。
也有不少人分享自身經驗，「幾年前我也遇到過，跟著夾菜，他50我70，從此那家我就不去了」、「我也有過，不過我是夾了7樣都是蔬菜，前面的阿伯/阿公夾了滿滿一大盤都是肉，爌肉、大雞腿、蒜泥白肉、豬排、滷排骨、三杯雞，結帳的時候我180，阿伯160，當下我真的？」、「包3天自助餐一樣的菜一樣的量，卻3天不一樣的價位」。（編輯：郭佩蓉）