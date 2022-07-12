打破7年團體魔咒了！TWICE宣布全員續約 粉絲超嗨擠爆IG
韓國女團TWICE由南韓、日本和台灣成員組成，在全世界都擁有超高人氣，今年迎來出道7週年，在去年底時就有不少人熱議TWICE今年是否會續約，因多數韓國男女團體都未能與經紀公司走入下一份合約而解散，讓不少粉絲感到可惜，如今JYP娛樂今（12）日發表聲明表示「TWICE全員成功續約」，讓ONCE們全部嗨翻了！
JYP娛樂今天對外發出正式聲明「TWICE在今年秋天合約到期前，JYP娛樂就已經和全員完成續約，讓JYP娛樂在K-POP娛樂經紀公司中奠定地位的TWICE，以及讓TWICE成為K-POP女團代表的後盾的JYP娛樂，以這樣的信任為基礎，確信未來會有更好的發展達成續約協議。」
事實上，TWICE今年出道第七年「續約話題」就不斷，但在5月17日時，TWICE成員突然創立個人IG帳號，並且全員都在第一則貼文曬出同一張9位成員搭著肩膀看向遠方的背影照，搭上「Once」、「TWICE Forever」等文字，讓不少粉絲吃了定心丸猜測「一定會全員續約的！團魂大爆發啊！」如今，TWICE也真的全員續約，顯示粉絲的猜測並沒有錯。
而在消息曝光後，TWICE多位成員包括MOMO、Sana、彩瑛、定延都發出限時動態，有的是9人合照，有的則是有TWICE字樣背景的圖片，並且畫上許多愛心，就像與粉絲之間喊話「我們成功續約囉！」讓不少ONCE紛紛湧入成員們的IG表示「天啊....身為出道粉的我真的要哭了」、「七年一下就過了...會繼續支持的！」、「我真的沒想到會全員續約成功，一早正能量」、「真的要哭了，太感人www」。（編輯：張嘉哲）