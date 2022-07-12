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哪些動畫中文配音更棒？網全推「這部」：夾雜台語超親切

▲《烏龍派出所》的中文配音堪稱經典，甚至被認為比原日本配音更棒。（圖／翻攝自烏龍派出所粉絲專頁）
▲《烏龍派出所》的中文配音堪稱經典，甚至被認為比原日本配音更棒。（圖／翻攝自烏龍派出所粉絲專頁）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 10:47:44

動畫卡通是許多民眾童年的回憶，甚至長大後還是覺得看動畫片最療癒，不過大多數動畫與電影一樣都是國外原著，不少人認為配上中文配音未必適合，因此都堅持只聽原聲。不過就有一名網友認為有些動畫的中配更勝原音，引起網友熱烈討論。

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這名網友在《PTT》以標題「哪些動畫中配配得好？」發文，表示自己童年時看了許多知名動畫如《七龍珠》、《棒球大聯盟》、《海賊王》、《我們這一家》等等，都覺得聽中配沒有違和感，但後來看《新番》的原日本配音後，就不會想切換成中文，總是覺得怪怪的。雖然看動畫還是原配最適合，但有些中配其實更好，像是《烏龍派出所》就是原PO認為最好的作品，因此也好奇詢問「現在有哪些中配不錯的嗎？」

貼文一曝光，立刻引來大批網友討論，其中最多人點名《烏龍派出所》、《我們這一家》以及《海綿寶寶》：「烏龍派出所，很有特色」、「烏龍派出所，不是中配很怪」、「我們這一家的台配我覺得贏日配，藤野聽日配會覺得他很煩躁，台配變成憨厚可愛的感覺」、「我們這一家台配世界最強沒有之一」、「海綿寶寶」、「沒有那麼鏘的中配無法成就海綿寶寶，個人認為僅次於烏龍派出所」、「海綿寶寶真的很厲害」。

▲《海綿寶寶》這部動畫，自 1999 年開始在《Nickelodeon》兒童頻道開播，受到全世界小朋友歡迎。（圖／翻攝自 Animation World Network）
▲《海綿寶寶》也是許多網友認為中配很厲害的動畫之一。（圖／翻攝自 Animation World Network）
另外也有人提到：「有品質、適性、台詞來說，我覺得鬼滅是目前為止中配最好的動畫」、「柯南啊」、「衛視的金魚注意報真的超經典，經典到不會想去找日配」、「中華一番」、「花田根本神配音 小時候還以為是台灣產的動畫」、「魔法咪路咪路，中配比日配強」、「蠟筆小新啊，只聽中配」、「真珠美人魚、keroro軍曹、魔法咪路咪路 、東京喵喵、舊版獵人、城市獵人都配得很好」、「小丸子」、「阿甘奇妙不錯，台語有夠好笑」。（編輯：陳珮瑜）

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