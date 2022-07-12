俄國妹離台去中國！悲喊「我不屬於那」 見台灣1物爆哭
離鄉背井工作，難免會覺得自己無法融入當地，對此一名來自俄國的美女Alsu深有所感，她透露自己在2017年來台灣當模特兒後，又輾轉到中國工作，但忙碌的生活讓她感覺「自己不屬於那裡」，於是決定再次來到台灣，而當她在防疫旅館看到豬肉水餃時，竟然立刻落淚爆哭。
根據《不要鬧工作室》訪問俄國美女Alsu，她在2017年於台灣得到人生第一個模特兒合約，並且工作一年後，開始於世界各地工作，之後2020年到中國繼續從事模特兒，雖然待了9個月並獲得很棒的工作機會，但行程滿檔，讓整天都在工作的她感到疲勞，覺得自己並不屬於那裡。
於是她決定回到台灣，因為台灣是漂泊在各地數年的她，唯一感到自己有真正朋友的地方，並且也在這段期間中親眼見到台灣安全的生活，即使俄國發生爭議性事件，台灣人也沒有因為國籍而責怪她，而是親切地把她當作自己人。
Alsu感動直言，「對我的台灣朋友而言，我永遠是那個不怕做自己的Alsu，我就是她們來自另一個國家的妹妹」，雖然影片尾聲她提到，自己即將回到俄國家人身邊，但她相當難過要離開在台灣像家人一般的朋友們。
而她在台灣最喜歡的飲食為水餃和中式早餐、茶飲。她也提到一個有趣的小故事，那就是當她離開中國來到台灣後，待在防疫旅館時被問到想吃什麼，她立刻回答「豬肉水餃」，因為之前在中國工作時，從來沒吃到水餃，但當她打開餐盒時，竟然立刻落淚爆哭，因為這件事對她來說，很感動也很有意義。（編輯：鍾怡婷）