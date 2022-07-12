薯條醬包「多付50塊」！3悍女發瘋狠砸 店家：沒人幫我
在台灣的速食店購買餐點時，只要有醬料需求，大部分的店員都會免費多給醬包，供客人自行選擇。不過，美國日前就發生一起糾紛，3名女子因不滿店家多收醬包的錢，共1.75塊美金（約52元新台幣）就狂砸櫃台、毆打店員，就連警察都被打傷，囂張行徑讓眾人們看了直搖頭。
據美媒《boweryboogie》報導，這起事件發生在美國紐約下東區（Lower East Side）的一間名叫Bel Fries的薯條專賣店。4日晚間有3位女子到店內消費，其中1名女子則要求店家額外給一份醬包，但店家則回應要多付1.75元美金，沒想到女子當場暴怒，雙方不僅爆發激烈口角，更號召另2名女性友人砸店叫囂。
警方指出，3名女子年齡分別為27歲、25歲、23歲，砸店過程中還造成2名店員頭部撕裂傷，更搶走收銀機裡10塊美金（約299元新台幣）。事後，3名女子均被檢方依「搶劫」、「毀壞財物」、「傷害」等重罪起訴。
更囂張的是，其中1名女子還朝警員臉上打了一拳，另2名女子則在被逮捕時搜出武器，分別被多加「拒捕」、「非法持有武器」等罪名，行徑令人髮指。
薯條店老闆向媒體表示，事發當下，現場約20位民眾見狀都沒有出手幫忙，反而還在一旁鼓譟起鬨，讓他完全無法接受，也決定未來將雇用安全人員來維護員工們的安全，同時也對這3名女子提出告訴，要求賠償2萬5千元美金（約75萬新台幣）的店內財物損失。此外，其中一名女子似乎沒有半點悔意，進入法庭前還對媒體嗆聲：「敢再靠近我試試看」。（編輯：詹鎰睿）