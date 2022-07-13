百貨美食街優惠懶人包！1餐秒賺501元　椒麻酥排免費送

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砂鍋細火慢燉的廣東飯菜料理「金煲銀廣式煲仔飯」，搭配梅干扣肉、冬菇滑雞肉、鼓汁排骨等美味，即日起至 8 月 31 日，菜單全品項第二件通通 8 折，大遠百員工再加碼享 8 折優惠。
新悅蚵仔煎：全品項單點9折／滿額滿額免費贈送炸豆腐（大直旗艦店）
主打滷肉飯、炒米粉、麻油麵線等台灣街邊小吃的「新悅蚵仔煎」，即日起至8月31日，單點全品項享 9 折優惠，點購全套餐組合折抵 10 元；消費 300 元送贈炸豆腐一份。
八王子：指定餐點8折／滿額免費贈送可樂餅（遠百信義A13店）
承襲東京拉麵傳統的「八王子」，精選柚香雞白湯底打造和暖美味，即日起至 8 月 31 日，單點柚香叉燒拉麵或柚香舒肥雞拉麵享 8 折優惠，配餐加購唐揚雞只要 60 元；單筆消費滿 200 元送可樂餅一份。
寶林茶室：外帶滿額75折／內用套餐現折501元（遠百信義A13店）
從饒河夜市起家的「寶林茶室」，拌炒出知名馬來西亞菜，即日起至 8 月 31 日，外帶自取滿 2,000 元享 75 折；內用套餐優惠，原價 1,800 元 現折 501 元。
河內老街：滿額免費贈送涼拌木瓜絲、涼拌雞絲 （大直旗艦店、板橋大遠百店）
提供越南河粉、米線與特色小菜的「河內老街」，即日起至7月14日，單筆滿 350 元贈送涼拌木瓜絲，滿 450 元送涼拌雞絲 。
鹿鼎季：單點火鍋加購雪花冰享8折（大直旗艦店）
供應麻辣港式火鍋的「鹿鼎季」，即日起至 8 月 31 日，凡開鍋集點卡可蓋章 1 點，集滿 10 點折抵優惠 150 元；單點火鍋加購雪花冰享 8 折優惠。
褔氣塘：滿額贈送杏仁豆腐（大直旗艦店、板橋大遠百店、遠百信義A13店）
「福氣塘」推薦好茶與好果打造的健康飲品，即日起至 7 月 31 日，只要單筆消費滿 200 元就贈送杏仁豆腐。
本田食堂：套餐優惠價／兩套再贈黃金炸豆腐（板橋大遠百店）以原名「韓村定食」創立於板橋的「本田食堂」，提供照燒雞腿排、卡滋豬排、酥炸鮮蝦等韓國料理，即日起至 8 月 31 日，點購唐揚雞套餐即享 168 元優惠價：或購買任選二套套餐，贈送黃金炸豆腐一份。
惠比壽讚岐烏龍麵：主餐第二客8折（板橋大遠百店）
提供多款炸物、天婦羅與漬物搭配的「惠比壽讚岐烏龍麵」，還設計出大食量朋友必吃的雙主食系列套餐「丼飯＋烏龍麵」。即日起至 8 月 31 日，單點主餐第二客享 8 折優惠；加購精選炸物單點 58 元。
甲斐の虎：單點主餐9折（台中大遠百店）
鐵板燒肉定食專賣店「甲斐の虎」即日起至 8 月 31 日， 單點任一主餐即享 9 折優惠；炙燒起司牛丼 A 餐組合特價 155 元；升級組合醬烤雞腿定食與炙燒起司牛丼特惠價 288 元。
旅波：飲品9折（台中大遠百店）
新登場手搖飲「旅波」，以中度發酵與爐火培製的烏龍茶為主打，即日起至 8 月 31 日，任一飲品享 9 折優惠；仙草凍鮮奶茶特價 65 元。
菩蒔蔬願：指定餐點免費贈送椒麻酥排（台中大遠百店）
匯聚異國手作蔬食的「菩蒔蔬願」，即日起至 8 月 31 日，點購任何主餐，免費升級套餐薯條和茴香籽餐包；單點人氣義大利麵或燉飯，就贈送椒麻酥排乙份；雙人組合套餐享用特價 550 元；單筆消費滿 588 元再送特色小點南洋咖哩角乙份。
正香麻油雞：指定餐點特價／兩套餐免費贈送炸豆腐（台中大遠百店）
懷舊台灣小吃「正香麻油雞」，搭配炒米粉、蚵仔煎、麵線等特色美食，即日起至 8 月 31 日，選購任兩份套餐，即送炸豆腐乙份；人氣排骨麵現正特價 139 元。
旺芳茶餐廳：滿額抽獎送菜（遠百信義A13店）
新開的「旺芳茶餐廳」，以正宗港粥、 撈麵等香港粵菜為主打，7 月 22 日至 8 月 21 日，消費滿 300 元現場打卡拍照， 即可參加輪盤抽獎，有機會獲得冰火菠蘿油、狀元及第粥、鮮蝦雲吞麵等商品兌換券。
馬辣集團七月最新好康，馬辣、新馬辣及新馬辣Plus+火鍋三個吃到飽品牌，即日起至7/31，不只當月壽星「巨蟹座、獅子座」，能獨享鮑魚、或美國Prime神仙牛吃到飽；身分證對中「1、2、5、8」任2碼，或穿著「校園制服」，還能享有加菜XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝或吃到飽好康。
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