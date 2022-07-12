行星逆行！專家公布下半年「12星座命運」　再曝應對心法

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白羊、天蠍、巨蟹
白羊座
下半年，逆行的天王星影響白羊座的財帛宮，你的財務情況可要特別注意，有機會出現大進大出的情況，可能是投資失利、兜售樓盤而賠上一大筆錢，幸運的話，則是彩票中獎、朋友突然歸還欠款讓你突發橫財。建議這段期間要特別留心財務狀況，做任何決定前一定要三思而後行，否則後果苦不堪言。
天蠍座
下半年，逆行的天王星影響到天蠍座的關係宮，這段時間裡意味著你也許會面臨突如其來的關係或是分離。如果你有與人合作創業，容易因為爭執與口角在一氣之下的情況中拆夥，不能大意。和親密的另一半相處時，也會因為雞毛蒜皮的小事產生摩擦、導致分離，建議你在情緒上來時，先深呼吸幾口氣再說話，對方也會感受到你的誠意，壓下自己的脾氣，不讓衝突一觸即發。
巨蟹座
下半年，冥王星在巨蟹座的親密宮位逆行，土星則在下一宮疾厄宮位逆行，如果你已經在一段關係之中，面對親密關係中的卡點，暫時推動不了的話別硬著頭皮解決，很有可能關係破裂，同時將局面導致成三角習題。單身的你，這段期間遇到的對象，可能身上揹有債務或著有秘密隱瞞著你，別太輕易就完全將自己交給對方，日久見人心，請你要有耐心。
【持平順遂】
摩羯、水瓶、金牛、雙魚、雙子
摩羯座
下半年，土星仍舊逆行在摩羯座的財帛宮，總是提醒你須腳踏實地賺取金錢，切勿一步登天。相信去年你也經歷了不少與財務相關的問題，今年土星逆行期間，即便是進行投資理財、或是投機型的行為，都要做好審慎的風險評估，以及估量自己的口袋有多深，也不要隨意聽信小道消息就下手，一切小心為上。
水瓶座
下半年，土星依舊壓制著水瓶座的命宮，或許你已經熟悉逆行期間，你的生活會比較不順遂，許多灑狗血的劇情發生在你的生活中，做什麼事也都是提不起勁，身邊沒有能夠聽你說話的人。建議你，在這段不舒服的期間，多行善事耕種福田，累積福報，等到迎來順行的能量，你會看見自己過去有多麼堅忍。
金牛座
下半年，土星第二次在金牛座的事業宮位逆行，有了前一年的經驗，你可能已經駕輕就熟。依然是同樣的議題，你的聲望、名聲仍會受到挑戰，一旦出現毀外你名聲的事件，就有點難以回天，建議你保持低調作風，別惹人過度注目，只要謹守本分，即便是天大的麻煩降臨，也會有轉圜的餘地。
雙魚座
下半年，逆行海王星在雙魚座的命宮最後的幾個年頭，讓你看清楚你可能一直都處在有毒的關係之中，感情上可能會經歷一些事件，藏在關係之中的盲點終於被看見，好在九月份金星會來到你的關係宮位，你和另一半有可能決定勇敢的斷開或是尋找新的相處模式，不過，做出怎麼樣的選擇都沒有錯，終有一天你會感激自己曾經做過的決定。
雙子座
下半年，雖然木星在雙子座的人際宮位逆行，不過，這會讓你逐漸淡出不適合你的人際關係，將自己從不適合的交友圈拉出來，貴人際遇的部分將慢慢在你的生活中發酵，你有可能會經歷一段轉變的時期，突然之間覺得自己被孤立，但請別氣餒，很快的你的人際關係會隨著木星轉順時，在公眾場合中，相識與你志同道合、或是來自不同領域的朋友，在你有困難的時候對你伸出援手、在事業上為你推波助瀾。
【升空高飛】
天秤、獅子、處女、射手
天秤座
下半年，金星即將在十月回歸她守護的天秤座，若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，就有貴人為你穿針引線，身邊會有許多人都是你的神隊友，助你展開新的工作生涯。如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有著落，這一切都意味著你在象徵豐收的秋天，得償所願。
獅子座
下半年，獅子座的守護星太陽在熾熱的八月份會達到能量的巔峰，金星也會接著來到命宮，金星與太陽聯手為你加油打氣，此時的你對事業的企圖心旺盛、靈感和創意也源源不絕，提出的項目一個接一個過關斬將，和以往因為運勢低迷而常被壓著打的情況是大相逕庭，這段時期的順利可以讓你喘一口氣。
處女座
下半年，九月份金星與水星同時入駐你的命宮，無論在生活、戀愛、工作、健康的部分，只要有心想要改善或加強，你不用花費太大的力氣去推動，在工作的部分，主要是能夠借著與合作對象、或是親密夥伴的人脈、能力與資源，助你一臂之力，沒有太多需要你煩心的事，自行創業也會有充足的資源與人脈讓你有好的開頭。
射手座
下半年，逆行木星在射手座的戀愛宮位停留，可能過去有段時間，你同時約會好幾個異性，他們與你在條件、背景、年紀上也許都有落差，在相處時無法讓你輕鬆的做自己，而這股木星逆行的能量，也許會讓你與一些約會對象漸行漸遠、或是你主動發出好人卡打槍對方、也可能是對方另結新歡，最後讓你某天醒來突然意識到，與其流於表面的膚淺約會，不如一段能夠帶給你滋養、真正適合你的關係。（編輯：賴禹妡）
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