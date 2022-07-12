COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

幫雪碧徵男友！導演圤智雨揭「床上優勢」　網愣：有掛喔

▲「情色教主」雪碧（方祺媛）6大優點之一「床上功夫很好」，遭到好友圤智雨吐嘈「我不覺得」。（圖／雪碧臉書）
▲「情色教主」雪碧（方祺媛）6大優點之一「床上功夫很好」，遭到好友圤智雨吐嘈「我不覺得」。（圖／雪碧臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 18:04:21

「情色教主」雪碧（方祺媛），日前因生活作息和飲食的關係，再加上過度整型，嚴重到要掛急診，讓粉絲十分擔心，而這段期間都由好友圤智雨代為發聲，結果不僅列出雪碧的優缺點要幫她徵男友，更吐嘈雪碧「床上功夫很好，我不覺得」，讓大家愣了一下後笑出來「你怎麼知道的？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
圤智雨日前發文，宣布要幫雪碧徵男友，便決定先列出其缺點來呼籲大家「可以接受的再來報名來徵她的男友吧！」除了日夜顛倒、太愛喝酒以外，更爆料雪碧很容易被騙，而且還要浣腸才能上大號，總共列出12項缺點，並強調「受得了她的來跟我報名跟她約會吧！Ps:月薪低於15萬的不用考慮喔」。

▲雪碧發燒掛急診，打點滴坐輪椅憔悴模樣曝。（圖／方祺媛雪碧臉書）
▲雪碧日前嚴重到掛急診，所幸目前已經出院，由好友圤智雨代為發聲，幫忙徵男友。（圖／方祺媛雪碧臉書）
結果圤智雨發文後，似乎被雪碧唸了一下，「雪碧剛跟我說不要只寫缺點，也要寫優點，所以她就寫了以下跟她交往的優點給我叫我發。」優點包括漂亮，身材好，帶著出門有面子、很會煮飯、男友至上、從不看男友手機等等共6大優點。

其中最引人關注的是，雪碧的「床上功夫狠好」，但圤智雨仍在後面偷偷括弧吐嘈「我不覺得。」貼文曝光後，大家紛紛笑翻，「等等，第三點你怎麼知道的」、「有點搞不清楚是優點還是吐槽」、「修但幾嘞~怎麼會知道？」「第3點是有什麼樣的體驗嗎？」「第3項好像有卦」、「我不覺得，資訊量好大」。（編輯：詹鎰睿）


雪碧高燒39度送醫！AV導演揭「最大禍首」：網美們別僥倖

最天然的台灣女神！「14年前舊照」曝　粉絲淚：都沒變過

NanaQ「極簡胃」怎麼吃？用餐前後照惹怒全場：浪費食物

Toyz奈奈激情被拍到！新片首曝兩人「新關係」：都沒在跟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀