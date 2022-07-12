幫雪碧徵男友！導演圤智雨揭「床上優勢」 網愣：有掛喔
「情色教主」雪碧（方祺媛），日前因生活作息和飲食的關係，再加上過度整型，嚴重到要掛急診，讓粉絲十分擔心，而這段期間都由好友圤智雨代為發聲，結果不僅列出雪碧的優缺點要幫她徵男友，更吐嘈雪碧「床上功夫很好，我不覺得」，讓大家愣了一下後笑出來「你怎麼知道的？」。
圤智雨日前發文，宣布要幫雪碧徵男友，便決定先列出其缺點來呼籲大家「可以接受的再來報名來徵她的男友吧！」除了日夜顛倒、太愛喝酒以外，更爆料雪碧很容易被騙，而且還要浣腸才能上大號，總共列出12項缺點，並強調「受得了她的來跟我報名跟她約會吧！Ps:月薪低於15萬的不用考慮喔」。
結果圤智雨發文後，似乎被雪碧唸了一下，「雪碧剛跟我說不要只寫缺點，也要寫優點，所以她就寫了以下跟她交往的優點給我叫我發。」優點包括漂亮，身材好，帶著出門有面子、很會煮飯、男友至上、從不看男友手機等等共6大優點。
其中最引人關注的是，雪碧的「床上功夫狠好」，但圤智雨仍在後面偷偷括弧吐嘈「我不覺得。」貼文曝光後，大家紛紛笑翻，「等等，第三點你怎麼知道的」、「有點搞不清楚是優點還是吐槽」、「修但幾嘞~怎麼會知道？」「第3點是有什麼樣的體驗嗎？」「第3項好像有卦」、「我不覺得，資訊量好大」。（編輯：詹鎰睿）