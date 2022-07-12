超級滿月13日現身！12星座影響一次看　命理師曝安度指南

我是廣告 請繼續往下閱讀
十二星座摩羯座滿月【安度指南】關鍵
白羊座
摩羯滿月落在白羊座的事業宮位，由於冥王星的關係，會將你工作上隱藏的怒氣勾上心頭，有可能一點雞毛蒜皮的小事就能與人衝突，建議你收斂情緒、低調行事，小心ㄧ氣之下許多事情將會回不了頭，徒留悲傷。
金牛座
摩羯滿月落在金牛座的遷徙宮位，部分人或許會面臨是否要出國深造、接受公司海外調派的決定，此時的你不必急著做決定，滿月之後的一段時間，所有你可以考慮的因素都塵埃落定，到時候再來做出選擇也不遲。
雙子座
摩羯滿月落在雙子座的資源宮位，你有可能會有財務上的困難、或是投資失利的情況，主要是因為你急著想要致富，卻沒有耐心等待成果，導致你聽信錯誤的資訊，做出錯誤的選擇，建議你滿月這段期間，如有與錢相關的問題，務必冷靜再三，切勿衝動行事。
巨蟹座
摩羯滿月落在巨蟹座的關係宮位，加上冥王星的轉化能量，極有可能揮別過去的關係，像是伴侶或是合作夥伴，你有可能面臨單位轉調、加入新的團隊，結識新的人脈，也會邂逅新的戀情，一切不在適合你的都會在適當的安排下淡出出你的生活。
獅子座
摩羯滿月落在獅子座的工作宮位，或許你過去一段時間想要改變現在的工作型態、以及與你共事的人與環境，這段期間你會有機會抓住轉變的時間點，面對過往不需要留戀太久，為未來的工作騰出新的空間，可能性也會隨之而來。
處女座
摩羯滿月落在處女座的戀愛宮位，如果你的感情狀態已經讓你精疲力盡、再也無法滋養你的生活，這時候請你勇敢的做出選擇，ㄧ拖再拖的關係就像一攤無法流動的死水，毫無益處。單身的你，有機會遇見舊時夥伴，展開一段新關係。
天秤座
摩羯滿月落在天秤座的家庭宮位，過去與家人之間尚未解決的問題，會經由衝突或事件再次浮現，這次請別一言不合就關上房門，請給予家人彼此說說心裡話的時間，化解心中疙瘩。家中裝潢可能告一段落，或是有機會搬遷到新的住處。
天蠍座
摩羯滿月落在天蠍座的交流宮位，這意味著在與人交流方面，你將面臨一些狀況，像是與家人、伴侶、孩子、甚至是寵物之間發生溝通不良的情形，導致口角、爭吵、惡言相向，使家中氣氛不佳，在同一個屋檐下生活卻有些形同陌路，建議這段時間，需要外力幫忙進行溝通的時候，請別嫌麻煩。
射手座
摩羯滿月落在射手座的財帛宮位，你有可能因為身體健康、或是保險方面需要用錢，可能也會需要為家人支付較大金額的醫療費用，請別秉持這是破財消災的想法，你可以想著這筆你花出去的錢，日後會以數倍的方式回流到你身邊，這筆錢花得會很值得。
摩羯座
摩羯滿月落在摩羯座的命宮，這段期間你會對自己的價值產生新的領悟，拋掉過往束縛著你的身份、標籤，未來你的生活各方面會有不小的變化，面對變化也許一時難以適應，不過，一直待在舒適圈中不會是好事。在感情方面，有伴的你，和伴侶之間的問題別視而不見，單身的你，新的戀情或對象會滋養你的生活。
水瓶座
摩羯滿月落在水瓶座的玄秘宮位，加上冥王星的轉化力量，適合釋放心靈方面的毒素、垃圾，這個月把心靜下來，別總是向外看有什麼，請直視你真正內心渴望的東西，向你的內心提問你真正想要的生活、關係、工作會是什麼樣子的，別只是用現有的生活模式捆綁著自己。
雙魚座
摩羯滿月落在雙魚座的人際宮位，與人交流以及人際關係方面可能會出現阻礙，也許是你總是慣用某種模式來與人溝通，對人產生壓迫、模糊不清的無效溝通，導致重要事情的延宕、關係中的交流不順暢，滿月合相冥王星的力量再告訴你，是時候打破你慣用的溝通模式了。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。