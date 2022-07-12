公司防疫要求「酒精噴嘴巴」！她驚誰會照辦　醫師警告了

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原PO不禁傻眼直呼，「總經理怕染疫怕的要死是你家的事，你喜歡直接拿酒精噴嘴巴是你家的事，現在居然發了一條公告要求全部員工進公司前也要拿酒精噴嘴巴殺菌，是哪招？」原PO質疑正常人誰會遵守，強調自己不想用酒精噴嘴巴，沒想到真的因此被秘書警告。
而從秘書與原PO的對話可以看見，雖然原PO以酒精過敏為由，希望可以用抗菌口腔噴劑代替，但秘書還是堅持要加酒精，之後原PO更被總理經約談，還說不遵守規定就要懲處。
網友紛紛在底下留言回覆說，「真的是太奇葩了」、「快逃啊什麼公司」、「拜託去勞工局檢舉」、「先叫總經理噴他的大腦好嗎」。
而根據《中央社》報導，成大醫院家醫部醫師張馨云直言，酒精噴嘴巴能消毒是錯誤聯想，很可能反而造成口腔黏膜灼傷或病變，且口腔內本來就有許多正常的細菌，若想防範新冠肺炎，還是以清潔雙手、避免雙手接觸病毒後再碰觸眼睛和鼻腔黏膜才是重點。（編輯：倪浩軒）
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