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公司防疫要求「酒精噴嘴巴」！她驚誰會照辦　醫師警告了

▲女網友分享公司奇葩規定，竟要求員工進出公司時要用「酒精噴嘴巴」，她沒乖乖遵守還因此遭到總經理約談。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲女網友分享公司奇葩規定，竟要求員工進出公司時要用「酒精噴嘴巴」，她沒乖乖遵守還因此遭到總經理約談。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 18:11:18

竟然有這種規定？一位女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，公司發出公告要求員工進出辦公室時將酒精噴灑於「雙手與口腔」，飲食完畢還要用酒精漱口，讓她傻眼直呼「誰會照辦？」沒想到她沒遵守規定，還真的因此遭到秘書約談，讓她十分不知所措。對此，就有醫師酒精噴嘴巴能消毒是錯誤聯想，很可能反而造成口腔黏膜灼傷或病變。

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▲防疫酒精不是量多就是好，毒理教授招名威就特別警告，若酒精使用過量容易造成6大風險，最嚴重恐怕使肺部纖維化。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲為了防疫，許多民眾會用稀釋酒精洗手。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
該位女網友在「爆料公社」貼出公司總經理室的公告，公告上寫著因應新冠疫情，請員工進出公司時，「確實將酒精噴灑於雙手與口腔」，上下班打卡時要量體溫並於紙本上簽到記錄，在公司飲食後還要在「水中噴灑少許酒精後漱口」。最後更提醒員工放假盡量減少外出，若有就醫看診隔天要請特休居家觀察，無任何症狀才可正常上班。

原PO不禁傻眼直呼，「總經理怕染疫怕的要死是你家的事，你喜歡直接拿酒精噴嘴巴是你家的事，現在居然發了一條公告要求全部員工進公司前也要拿酒精噴嘴巴殺菌，是哪招？」原PO質疑正常人誰會遵守，強調自己不想用酒精噴嘴巴，沒想到真的因此被秘書警告。

而從秘書與原PO的對話可以看見，雖然原PO以酒精過敏為由，希望可以用抗菌口腔噴劑代替，但秘書還是堅持要加酒精，之後原PO更被總理經約談，還說不遵守規定就要懲處。

▲女網友因為沒遵守「酒精噴嘴巴」的公司規定，因此遭到總經理約談。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲女網友因為沒遵守「酒精噴嘴巴」的公司規定，因此遭到總經理約談。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「真的是太奇葩了」、「快逃啊什麼公司」、「拜託去勞工局檢舉」、「先叫總經理噴他的大腦好嗎」。

而根據《中央社》報導，成大醫院家醫部醫師張馨云直言，酒精噴嘴巴能消毒是錯誤聯想，很可能反而造成口腔黏膜灼傷或病變，且口腔內本來就有許多正常的細菌，若想防範新冠肺炎，還是以清潔雙手、避免雙手接觸病毒後再碰觸眼睛和鼻腔黏膜才是重點。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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