上萬隻小鴨「1箱1箱送」！阿伯放手原因惹哭網：養不起了
受到疫情、俄烏戰爭影響，國際原物料上漲，也讓台灣的養殖業大受衝擊，飼料費更是漲破頭。近日，彰化一名養鴨的阿伯，就因為飼料太貴，養一隻等於賠兩隻，讓他苦不堪言，只好親手把1萬多隻的小鴨子通通送養，背後辛酸全寫臉上，讓人看了相當心疼。
臉書社團「爆怨公社」，11日一名網友PO文分享「鴨飼料太貴，養一隻賠二隻，彰化阿伯不養了，一萬多隻小鴨送養，我看得心酸酸的！」可以看到，這位養鴨阿伯除了手上的一籃鴨子，背後還有堆疊如山的小鴨群們要送，身影透露出些許無奈和辛酸。原PO最後也收養了一箱鴨子，希望能幫到阿伯一點忙。
貼文一出，立刻讓大家看了滿是心疼「阿北的臉也太可憐，好心疼」、「阿伯人真好...其他鴨農都是直接掩埋掉」、「好難過喔….希望能多少補貼老人家」、「看著阿伯無奈的臉，真是倍感鴨力」。
也有其他業者表示，「拜戰爭所賜啊！國際原物料飆漲，尤其飼料，我買雞肉也是一斤一路漲到快200，實在吃不消」、「不只是鴨，我是養殖業，魚飼料也是漲翻天，人家說萬物皆漲，魚產品養殖業者出售價格卻是跌的都不夠成本，一到市場價格卻是翻了好幾倍，誰賺走了」、「飼料一直在飆漲，家禽業真的吃不消，連家禽感冒藥也漲。而且已經漲到倍數了，一隻賠兩隻還算客觀，養一賠四，從一月開始就陸續飆漲，家禽業已經很努力在抗漲了」、「飼料真的變貴了⋯我有養雞我知道一包貴快100元」。（編輯：詹鎰睿）