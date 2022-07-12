COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上萬隻小鴨「1箱1箱送」！阿伯放手原因惹哭網：養不起了

▲有網友分享，彰化一名養鴨阿伯，因飼料費太貴養不起，只好把上萬隻小鴨子通通送養，讓人看了滿是心疼。（圖／爆怨公社）
▲有網友分享，彰化一名養鴨阿伯，因飼料費太貴養不起，只好把上萬隻小鴨子通通送養，讓人看了滿是心疼。（圖／爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 18:43:27

受到疫情、俄烏戰爭影響，國際原物料上漲，也讓台灣的養殖業大受衝擊，飼料費更是漲破頭。近日，彰化一名養鴨的阿伯，就因為飼料太貴，養一隻等於賠兩隻，讓他苦不堪言，只好親手把1萬多隻的小鴨子通通送養，背後辛酸全寫臉上，讓人看了相當心疼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「爆怨公社」，11日一名網友PO文分享「鴨飼料太貴，養一隻賠二隻，彰化阿伯不養了，一萬多隻小鴨送養，我看得心酸酸的！」可以看到，這位養鴨阿伯除了手上的一籃鴨子，背後還有堆疊如山的小鴨群們要送，身影透露出些許無奈和辛酸。原PO最後也收養了一箱鴨子，希望能幫到阿伯一點忙。

▲有網友分享，彰化一名養鴨阿伯，因飼料費太貴養不起，只好把上萬隻小鴨子通通送養。（圖／爆怨公社）
▲所幸原PO也補充阿伯的後續，所有鴨子都送養完畢。（圖／爆怨公社）
貼文一出，立刻讓大家看了滿是心疼「阿北的臉也太可憐，好心疼」、「阿伯人真好...其他鴨農都是直接掩埋掉」、「好難過喔….希望能多少補貼老人家」、「看著阿伯無奈的臉，真是倍感鴨力」。

也有其他業者表示，「拜戰爭所賜啊！國際原物料飆漲，尤其飼料，我買雞肉也是一斤一路漲到快200，實在吃不消」、「不只是鴨，我是養殖業，魚飼料也是漲翻天，人家說萬物皆漲，魚產品養殖業者出售價格卻是跌的都不夠成本，一到市場價格卻是翻了好幾倍，誰賺走了」、「飼料一直在飆漲，家禽業真的吃不消，連家禽感冒藥也漲。而且已經漲到倍數了，一隻賠兩隻還算客觀，養一賠四，從一月開始就陸續飆漲，家禽業已經很努力在抗漲了」、「飼料真的變貴了⋯我有養雞我知道一包貴快100元」。（編輯：詹鎰睿）

27年小吃店熄燈！老闆苦嘆「房租年漲2萬5」：被無情打敗

好市多衛生紙漲價！王浩宇點「2大關鍵」：台灣有夠便宜

好市多「熱門神物」才2個月又漲！新價格會員哭：太誇張

冷氣遙控器藏「噴錢按鈕」！一按電費秒暴漲：超多人吹錯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀