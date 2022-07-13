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和姊姊一起刮陰毛！弟爆「幫做1事」：她很開放　網傻眼

▲原PO透露自己和姊姊一起刮陰毛，且兩人都各自有伴侶，姊姊甚至還會問他要挑哪一個自慰棒的品牌。（示意圖，圖中人物與當事者無關／Shutterstock）
▲原PO透露自己和姊姊一起刮陰毛，且兩人都各自有伴侶，姊姊甚至還會問他要挑哪一個自慰棒的品牌。（示意圖，圖中人物與當事者無關／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 07:19:52

日前《NOWnews今日新聞》曾報導天天和妹一起洗澡！女友崩潰喊怪　20歲哥傻眼：又沒感覺」一文，有男網友表示自己雖然已20歲，但仍然天天和妹妹一起洗澡，掀起熱議。對此，另一名男網友得知後，透露自己和姊姊一起刮陰毛，且兩人都各自有伴侶，姊姊甚至還會問他要挑哪一個自慰棒的品牌，所以他認為「跟妹妹一起洗澡這種事真的沒什麼大不了」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「跟姊姊一起刮陰毛」為題發文，表示看到有人說自己和妹妹一起洗澡，就讓他想起他和姊姊到大學都還會一起刮陰毛，「因為我們兩個都有除毛的習慣，有時候會借對方還沒用過的刮鬍刀一起刮。而且姊姊還蠻開放的，挑選自慰棒的品牌還會參考我的意見」。

原PO接著說，他們家很小，只有一間洗澡的浴室，裡面還沒有乾溼分離，常常有一個人洗澡，另一個人會在旁邊刷牙，不過不會同時洗澡+上廁所，因為馬桶會被洗澡的水淋到，「我有女友，姊姊有男友。我很確定對彼此沒感覺。跟妹妹一起洗澡這種事真的沒什麼大不了」。

▲原PO透露自己和姊姊一起刮陰毛，且兩人都各自有伴侶，姊姊甚至還會問他要挑哪一個自慰棒的品牌。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO透露自己和姊姊一起刮陰毛，且兩人都各自有伴侶，姊姊甚至還會問他要挑哪一個自慰棒的品牌。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「謝謝你臺大哥，我的三觀超人」、「接受就接受，不接受不用在那邊噁，開心就好」、「有點噁」、「沒什麼好噁的好嗎？你們難道對家人有性慾」、「刮毛正常」、「還好吧…代表關係好啊……很多家庭關係都很不好欸…看到你像看到仇人一樣」、「是無所謂啦各有各的習慣。但另一半不同意。改一下就好了，畢竟在你沒有一定要跟你姐一起刮陰毛，但你另一半一定無法接受的情況下，你做出改變會是比較合理的解決方案」。

也有網友質疑文章真實性，「我怎麼覺得是反串」、「睡醒沒」、「我信你個鬼」、「看了X小，刷新三觀」；但原PO也更新，表示「跟姊姊的互動是真的。我們有幾年的關係不是很好，也是這幾年才變比較好」。（編輯：郭佩蓉）

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