他進超商買鮮奶！無意「1舉動」被嚇阻 眾愣：原來不行
隨手拍照恐觸犯賣場規定！根據一名網友無奈透露，自己受託幫同事買鮮奶時，因品項種類太多，便隨手拿起手機拍照，這時突然有一位陌生人靠近，並大聲嚇阻原PO，讓她驚嚇之餘更無奈喊「為何不能拍照？」真相揭曉後，原來不僅超商有此規定，美式賣場Costco同樣明文寫有「不能拍照」。
一名網友在臉書《爆怨公社》無奈抱怨，自己到超商買咖啡提神時，受同事委託順道幫忙買鮮奶，但冷藏櫃內有不同容量、全脂、低脂等各種品項，於是他隨手舉起手機打算拍照，傳照片給同事詢問「買哪款」時，卻有一名陌生人厲聲嚇阻他。
原PO表示，這名陌生人身穿便服，看不出來是店員還是廠商，「突然很嚴厲阻止我（拍照）」，讓她當場嚇一大跳，困惑寫下「為何不能拍照？我怎知道同事要喝什麼？」
貼文曝光後，網友回應，「便利商店的商品排列方式是商業機密的一部分，他阻止你拍照很正常」、「正常來說，拍照是防止同行的偵查行為，不過便利商店大部分都是睜一隻眼閉一隻眼，太多選擇障礙的人了」、「原來如此！」、「我也是現在才知道」。
實際上除了超商禁止拍照外，美式賣場Costco也在官網註明，賣場內部「禁止吸菸、吃檳榔、拍照、攝影、錄音、寵物進入（除法律允許之身心障礙協助犬）」（編輯：鍾怡婷）