COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

他進超商買鮮奶！無意「1舉動」被嚇阻　眾愣：原來不行

▲原PO到超商選購牛奶，當他拿出手機準備拍照時，卻遭到陌生人厲聲嚇阻。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲原PO到超商選購牛奶，當他拿出手機準備拍照時，卻遭到陌生人厲聲嚇阻。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 16:22:09

隨手拍照恐觸犯賣場規定！根據一名網友無奈透露，自己受託幫同事買鮮奶時，因品項種類太多，便隨手拿起手機拍照，這時突然有一位陌生人靠近，並大聲嚇阻原PO，讓她驚嚇之餘更無奈喊「為何不能拍照？」真相揭曉後，原來不僅超商有此規定，美式賣場Costco同樣明文寫有「不能拍照」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲實際上不光超商禁止拍照，許多賣場也有明文禁止。（示意圖／取自unsplash）
▲實際上不光超商禁止拍照，許多賣場也有明文禁止。（示意圖／取自unsplash）
一名網友在臉書《爆怨公社》無奈抱怨，自己到超商買咖啡提神時，受同事委託順道幫忙買鮮奶，但冷藏櫃內有不同容量、全脂、低脂等各種品項，於是他隨手舉起手機打算拍照，傳照片給同事詢問「買哪款」時，卻有一名陌生人厲聲嚇阻他。

原PO表示，這名陌生人身穿便服，看不出來是店員還是廠商，「突然很嚴厲阻止我（拍照）」，讓她當場嚇一大跳，困惑寫下「為何不能拍照？我怎知道同事要喝什麼？」

貼文曝光後，網友回應，「便利商店的商品排列方式是商業機密的一部分，他阻止你拍照很正常」、「正常來說，拍照是防止同行的偵查行為，不過便利商店大部分都是睜一隻眼閉一隻眼，太多選擇障礙的人了」、「原來如此！」、「我也是現在才知道」。

實際上除了超商禁止拍照外，美式賣場Costco也在官網註明，賣場內部「禁止吸菸、吃檳榔、拍照、攝影、錄音、寵物進入（除法律允許之身心障礙協助犬）」（編輯：鍾怡婷）

超商ATM突貼「詭異紙條」！內容曝光眾嚇壞：沒人敢領錢

超商店員滿手刺青！抬頭一看竟是嘻哈天王　居民合照瘋傳

超商半夜貼「1紙條」店員失蹤！他站門口愣住　客秒挺爆

超商「微波大魔王」是它！失敗後果超崩潰　店員無奈認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀