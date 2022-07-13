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超商10元國民飲料漲了！他放回感嘆：只剩「它」沒背叛

▲夏天民眾愛喝冷飲，就有一名網友發現超商的10元國民飲料竟然漲價，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲夏天民眾愛喝冷飲，就有一名網友發現超商的10元國民飲料竟然漲價，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 16:22:32

夏日炎炎，許多民眾都喜歡來一杯清涼的飲料解熱消暑，因此涼飲就成為最熱門的民生必備品，不過這時卻有民眾發現過去超商多年凍漲的國民飲料，竟然也悄悄漲價，引起網友熱烈討論。

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這名網友在《PTT》以標題「10元生活泡沫綠茶紅茶是不是漲價了」發文，表示最近天氣實在好熱，日前到經過萊爾富想休息一下，原本想買10元包裝的生活泡沫紅茶系列飲料，卻發現價格已經悄悄地漲價到12元，而飲料容量也只多了30毫升，讓原PO只好默默地改選擇10元的麥香紅茶，卻也無奈地表示：「好險麥香還沒背叛各位肥宅」。

▲原PO原本想買生活泡沫紅茶，卻發現已漲價為12元，只好改買仍然10元的麥香紅茶。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO原本想買生活泡沫紅茶，卻發現已漲價為12元，只好改買仍然10元的麥香紅茶。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
正好另一名網友也發文感嘆，過去喝了好多年的生活綠茶，容量寫著「300ml，價格不變，容量變大，贈送30ml，買一個公定價就是十元，到哪間便利商店都是一樣。」沒想到這名網友日前到超商購買時，卻也發現「訂價變成15元了，然後優惠價12元。有沒有一次漲價50%的掛，成本有變那貴嗎？」

貼文曝光後，許多網友都忍不住回應：「漲很久了」、「上面寫加大，但加那一點哪有什麼成本」、「變15元了目前特價12元」、「ok吧，我81年次，我國小它就十元到現在，才漲兩塊」、「所以我都去美聯社買13的500cc」、「買整箱24包220左右」、「最早是250cc然後送50cc才到300的」、「麥香蠢蠢欲動」、「麥香加油啊」。（編輯：陳珮瑜）

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