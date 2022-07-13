Lofi Girl無預警下架！2年4個月直播中斷　YT官方道歉了

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Lofi Girl指出，頻道裡所有的音樂都是由自家公司 Lofi Records發行，他們有權利在YT上直播分享，意旨他們收到「假的版權砲」，無奈仍遭到YouTube官方先斬後奏，嚴重影響他們權利，也讓長達兩年多來的直播紀錄被迫中斷。
Lofi Girl提到，這起事件也反映了目前YouTube存在的大問題，他們認為，現今有大多數努力經營的創作者，每天都會收到假的版權申訴警告，也希望YT官方未來能謹慎處理或提供預防措施，來保障所有YouTuber創作者的權益。
對此，YouTube官方也回應，已經確認該版權申訴有濫用的行為，已經將申訴人的帳號停權，並努力恢復Lofi Girl的直播紀錄和權限，大約需要1至2天的時間，也向大眾以及Lofi Girl致歉。所幸，目前Lofi Girl已經重新恢復直播，但原本直播無法延續，數字永遠停在20843個小時，大約2年4個月的時間，影片擁有6.8億人次觀看。
事實上，這並非Lofi Girl首次遭到版權申訴下架，據了解，該頻道初直播時，就使用了2015年「吉卜力工作室」的近藤喜文執導、改編自同名漫畫的動畫《心之谷》（Whisper of the Heart）中的一個循環動圖GIF，結果2017年遭到吉卜力工作室提出版權要求被迫下架，經過團隊改編重新製圖後才恢復頻道，並被稱為「作業寫不完的女孩」。截稿前，該頻道共有1080萬人訂閱，在線人數至少都有2萬人起跳。（編輯：詹鎰睿）