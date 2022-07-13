明起南北天氣兩樣情！南部注意大雨 週末大台北上看37度
受到南方雲系北移影響，今晚起到明天（7/13~7/14）南部及東南部地區有局部短暫陣雨，至於其他地區不受影響，依舊維持多雲到晴的天氣，午後中部以北及各山區有局部短暫雷陣雨，中央氣象局提醒，明日午後南部地區及各山區可能有局部較大雨勢發生機率。週五開始到下週一（7/15~7/18）受到西南風影響，台灣天氣將呈現「南北兩樣情」，中南部地區整天有局部短暫陣雨，北部及東半部地區則是「異常炎熱」，大台北地區高溫上看攝氏37度，東南部地區可能出現焚風，提醒民眾留意。
氣象局持續發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。台北市、新北市地區則為黃色燈號。
氣象局預報員黃恩鴻指出，這波南方雲系影響以南台灣為主，不過週五之後風向轉為西南風之後，迎風面的中南部地區整天都斷斷續續有短暫陣雨，尤其在夜間及清晨雨勢較大。至於北部及東半部地區，由於位處西南風的背風面，受到西南風下沉增溫影響，天氣明顯晴朗炎熱，加上高壓仍在台灣附近，午後對流發展並不明顯，只有東北部地區及山區午後有局部短暫雷陣雨，正因沒有降雨帶來降溫，可能炎熱的狀況會持續蠻長的時間，民眾要特別注意。
根據專家研判，週五起到下週一除了西南風增強帶來沉降作用，加上高壓勢力影響，另一方面西南風及高層的西風，也可能將中國華東一帶的熱空氣帶來台灣，一旦三大條件配合，大台北地區恐怕會出現極端高溫現象，而且連夜晚降溫機率都不大，民眾務必留意。
黃恩鴻說，這波西南風影響預計下周二（7/19）之後會慢慢減弱，不過中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。