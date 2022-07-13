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獨／「熱浪風暴」3條件醞釀中！週末台北恐現破紀錄高溫

▲這個週末受到西南風下沉增溫、太平洋高壓以及中國華東熱空氣東移三大因素影響，大台北地區很可能出現攝氏37度以上高溫，氣象局長鄭明典提醒，這種熱恐怕連晚上都很難降溫，從早熱到晚民眾要留意。（圖／張勵德攝）
▲這個週末受到西南風下沉增溫、太平洋高壓以及中國華東熱空氣東移三大因素影響，大台北地區很可能出現攝氏37度以上高溫，氣象局長鄭明典提醒，這種熱恐怕連晚上都很難降溫，從早熱到晚民眾要留意。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-13 11:06:01

一場完美的「熱浪風暴」即將來襲！過去幾天全台受到太平洋高壓籠罩高溫炎熱，雖然今明兩天（7/13~7/14）受到熱帶擾動帶來的南方雲系影響，各地水氣偏多，午後雷陣雨變得明顯，不過周五開始到下周二（7/15~7/19）除了中南部地區以外，北台灣及東半部地區將變得異常炎熱，如果太平洋高壓、西南風下沉增溫以及中國華東一帶的熱空氣移入這三大因素正好湊在一起，不只東南部地區可能颳起焚風，大台北盆地更可能出現攝氏37度以上的極端高溫情況。中央氣象局局長鄭明典特別提醒，這波高溫恐怕會「從早熱到晚」，民眾務必要做好準備。

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有別於周一、週二（7/11~7/12）受到太平洋高壓籠罩影響而晴朗炎熱，氣象局罕見地在本週一起就對這個週末可能出現的高溫提出警告，預測周五開始到下周二（7/15~7/19），大台北地區高溫上看攝氏37度，東南部地區將出現焚風。從目前的數值模式預報顯示，週末開始的這場「熱浪風暴」，情況與2013年8月8日讓台北市出現攝氏39.3度、至今高居測站第二高溫紀錄的情況相當類似，難怪讓氣象局繃緊神經。

氣象局預報中心副主任陳怡良指出，由於過去幾天主導台灣天氣的太平洋高壓，主要的軸線今明兩天會稍微往北退，才會使得南方雲系有機會北移到台灣上空。不過週五開始高壓的南緣預估會往西伸展到呂宋島一帶，使得台灣轉變位於在高壓的西北側，附近風場也會轉為偏西南風為主，正好會使得處在背風面的東半部地區以及大台北盆地產生沉降增溫的情況，是出現明顯高溫的背景因素。

另一方面，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也說，中國華東一帶在夏季因為日照升溫，夏季普遍都會出現一個熱帶大陸低壓系統，而目前在中高層風向為西風，正好會將原本在大陸上的熱空氣帶往台灣，形成另一個增溫的條件。「在這樣的狀況下，北台灣極可能受到影響而出現極端的高溫，情況與2013年8月8日當時有點類似，不過是否會有大量的熱空氣東移，還得再觀察一下！」

鄭明典也說，順時針旋轉的太平洋高壓引進的西南風，加上逆時針旋轉的中國華東的低氣壓，兩者加乘下會使得西南風風速變強，不只把中國的熱空氣帶來台灣，西南風沉降增溫情況會更明顯。這個週末台灣大氣環境處在一個類似「夾心餅乾」的位置，熱空氣不斷移入，在這種狀況下，炎熱的情形會持續很長一段時間，甚至入夜後都很難降溫，等於整天都像待在三溫暖裡相當悶熱，對於民眾來說影響很大。

陳怡良強調，從現有資料來看，週末東南部地區出現焚風機率不小，大台北地區也很有可能發生攝氏37度以上高溫，甚至可能是今年至今以來最熱的一段時間。但至於是否會有破紀錄的極端溫度出現，必須看高壓位置、西南風強度以及中國華東移入的熱空氣多寡而定，如果三者正好配合，就很可能突然出現特殊的高溫情況，因此民眾週末安排戶外活動，要特別注意高溫危害。


台北測站歷史前五大高溫紀錄表

2020-07-24　39.7°C 　太平洋高壓
2013-08-08　39.3°C 　太平洋高壓
2020-07-19　39.0°C 　太平洋高壓
2020-06-29　38.9°C 　太平洋高壓
2020-07-13　38.9°C 　太平洋高壓

資料來源：中央氣象局
 

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