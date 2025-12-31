我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026台中麗寶樂園跨年晚會完整卡司陣容。（圖／麗寶樂園提供）

▲2026台中麗寶樂園跨年，氣溫16至18度、降雨機率10％、風速4至5級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）

▲2026台中麗寶樂園跨年，演唱會停車示意圖。（圖／麗寶樂園提供）

▲2026台中麗寶樂園跨年，煙火管制路段配置圖。（圖／麗寶樂園提供）

▲2026台中麗寶樂園跨年，各園區、超商、接駁車時間。（圖／麗寶樂園提供）

2025台中跨年同樣有「水湳中央公園」和「麗寶樂園」兩地同時進行，在麗寶樂園，除了有長達300秒的璨煙火秀之外，魏如萱、王識賢、美秀集團、Marz23也將輪番登上台中麗寶跨年舞台獻唱，《NOWNEWS》整理台中麗寶樂跨年演唱會「卡司出場順序、交通管制、直播轉播連結」一文看懂。◾活動：2026包你發 麗寶跨年演唱會◾時間：12月31日20:00至1月1日01:00◾地點：麗寶樂園渡假區第二停車場◾主持人：楊程鈞◾Breaking Bad Crew◾ARKis◾Waa魏如萱◾宇宙人◾許含光◾翁鈺鈞◾SEVENTOEIGHT◾Mavis瑪菲司◾HUR+◾王識賢◾跨年倒數、煙火秀◾美秀集團◾Marz23◾電視：三立台灣台台中麗寶樂園晚間體感14至15度、降雨機率10％，晚間6時開始體感就達「稍有寒意」等級，配合風力感受會更有涼意，提醒民眾參與台中麗寶跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。麗寶樂園跨年提供免費接駁車，但由於民眾多透過開車、騎車方式前往麗寶樂園，加上跨年夜連接元旦假期，轄區大甲分局也預先規劃各項交通疏導措施，提供活動進場及散場時替代路線供民眾參考。自行駕車的民眾，可由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段，若遇壅塞回堵，可於下交流道後左轉眉山路繞行甲后路、月眉東路後進入園區停放車輛；行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。活動散場路線：可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，值得注意的是，國道1號后里交流道鄰近活動會場，民眾常因導航最短路程，造成上交流道前壅塞現象，若趕時間，不要直接行駛國道1號后里交流道，可避開車潮。