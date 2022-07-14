月收10萬「繳房貸＋養2孩」！夫妻6年存3桶金 網全震驚
房貸對於雙薪家庭有時仍是不小的負擔，就有一名網友透露，她和老公月收入加起來約10萬，還有兩名讀國小的孩子，名下一間房正在繳貸款，目前6年存了300萬，很猶豫第3桶金該如何利用，貼文曝光後立即引來全場驚呼：「4口之家一個月10萬，6年能存3桶金，難以想像！」
該名網友12日在臉書「匿名公社」中貼文，她表示和老公都有上班，收入約快10萬，還有兩名讀國小的孩子，目前房子仍在繳貸款，還需要20年，目前6年過去了，夫妻倆好不容易存了3桶金，一桶當緊急預備金，第二桶金當作投資基金，第三桶金仍在決定用處，因此求助大家：「第三桶金有點猶豫要買第二間房付頭期當收租還是先定存？」
貼文一出，不少網友對原PO夫妻檔的存款震驚，「4口之家一個月10萬，6年能存3桶金，難以想像」、「很難想像一個家庭開銷只有5萬還要付房貸，能教一下嗎」、「好厲害，2個人10萬、養2個小孩，在有房貸的狀況下，還能存3桶金」、「很好奇一個月扣掉房貸開銷多少，怎麼做到的」、「好厲害，四人一個月10萬，還有貸款，竟然還能六年存三百萬？」
另外，也有不少網友建議，「不要考慮，不要考慮第二間，除非想套牢，賠掉首付」、「錢存銀行會被通膨吃掉，建議合理投資比較實在」、「錢留著養老，房子讓小孩自己想辦法買，現在貸的起兩間，不代表每個月都貸的起」、「既然第三桶金不知道怎麼使用不如先還房貸本金」、「先付完房貸吧，無債一身輕」。（編輯：賴禹妡）