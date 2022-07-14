絲襪妹租重機「180度慘摔」！高額賠償金曝 本尊發聲了
日前一名21歲的蔡姓女騎士，騎乘紅牌重機發生追撞事故，整個人騰空180度之後重重摔在地上，甚至還被重機「蓋棉被」壓住，近日影片在社群上被廣為流傳，掀起話題。然而更可怕的是，隨後才發現該輛重機為女騎士租借，車行對此估價開出10萬元的賠償金，而事實上，當事人對於影片外流之事感到相當不滿。
回顧這起車禍，是發生於6月22日下午，從曝光的行車記錄器可以看到，兩台重機都正在高速行駛，結果前方轎車緊急煞車後，第一台重機驚險閃過，但第二台卻來不及迎頭撞上，女騎士直接在空中翻轉180度，重摔在地之後，又被重機砸下，畫面相當驚悚。
隨後女騎士被送往新莊署立醫院進行救治，蔡女的大腿、下腹部、背部有多處擦挫傷，所幸沒有大礙，汽車駕駛與女騎士酒測值也都為0，研判發生車禍原因可能是未保持安全距離緣故。而幾經調查才發現，原來該台紅牌重機並非女騎士私人，而是向租車行所借來，根據車行低調回應「由於車損嚴重，估計維修費金額大約十萬塊」女騎士的荷包恐怕要大失血了！
另外，由於影片瘋傳，不少網友出面批評「又一個不會騎車的」、「很會催油門，保持安全距離什麼的不知道」、「小女生還是不要亂騎重機好了」等等，讓該名蔡姓女騎士也出面發聲，在私人的群組上抱怨「都傳到臉書了，這也不是今天發生的」，但也透露「謝謝大家關心，身體沒大礙，瘀青也都散掉了，沒有皮肉傷」，直言「只是接下來要消化一大堆酸民留言」，從字句中可以看見她對上個月車禍影片外流之事感到相當的無奈。（編輯：張嘉哲）