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汽車半夜「公主抱停車」萬人被療癒！內行一看驚：完蛋了

▲一台轎車直接被堆高機「公主抱」移進汽車格裡，讓不少網友大讚療癒。（圖／爆廢公社）
▲一台轎車直接被堆高機「公主抱」移進汽車格裡，讓不少網友大讚療癒。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 08:02:00

「聯絡不到車主我就自己來囉！」一名網友近日發出一段影片，影片中一輛轎車當街被「公主抱」停進停車格，短短幾秒就完成，畫面超級療癒，引起萬人朝聖。不過，卻有不少內行網友看完影片後直呼「這樣根本完蛋了...」、「完了完了完了！芭比Q了！」

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一段影片，只見當時為深夜，施工人員因為要維修路面，但又聯絡不上銀白色轎車的車主，只好直接使用堆高機剷住轎車的底盤，接著將車子抬起來，整個就像「公主抱」那樣，還幫忙找停車格放在裡面，相當的貼心。

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▲施工人員為了移開車輛，出動堆高機將汽車剷起放到停車格內。（圖/爆廢公社）
影片曝光後，超過萬名網友點讚表示「這個感覺太方便了吧」、「感覺超方便的XD多個地方應該都準備一台」、「還有幫忙找停車格真的是用心欸」、「車主表示：這是我停的最整齊的一次」、「不過車主回來之後應該會想說自己的車怎會跑去那吧」、「真的是不錯欸，超療癒的」。

不過，也有不少愛車人士則傻眼表示「底盤東西都被破壞了吧＝＝」、「完了！沒有用棧板傷了底盤，車主又要告人了」、「這個是要用棧板把東西放在上面的欸，不是這樣直接弄捏」、「這底盤都會受損，剛好可把這影片當證據提告，這是要施工才移人家的車，不代表人家是違規停車」、「底盤檢查有問題的話可找施工公司求償吧.....這真的是母湯」。（編輯：張嘉哲）

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