COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

童年便當「最強冬瓜茶」突消失？行家揭真相：一輩子難忘

▲大家是否記得在數十年前，買便當時店家都相當流行贈送飲料，其中這款冬瓜茶更是不少的回憶。（圖/爆廢公社）
▲大家是否記得在數十年前，買便當時店家都相當流行贈送飲料，其中這款冬瓜茶更是不少的回憶。（圖/爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 09:34:552022-07-14 10:52:10

大家是否記得在數十年前，買便當時店家都相當流行贈送飲料，包括奧利多水、養樂多以及包裝冬瓜茶，是屬於不少人的童年回憶。不過像是奧利多水、養樂多雖然現在沒有再贈送，但至少市面上仍可見其商品販售，但包裝冬瓜茶跑去哪了呢？近日就有網友提問「便當那個冬瓜茶大家記得嗎？」貼文引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
粉絲專頁「爆笑硬派」貼文指出「買便當喝過的舉手！不過到底為什麼一夕之間就再也沒看到這款冬瓜茶了？到底跑去哪了呢？」只見貼出的照片，令人熟悉的銀色包裝，搭配兩條冬瓜交錯的圖案，以及紅色字體邊框黃色的「冬瓜茶」三字，讓人回憶全被勾起。

▲
▲網友討論童年吃便當時都會附贈的冬瓜茶味和突然消失。（圖/爆笑硬派粉專）
貼文一出，網友紛紛回應「這真的不錯喝欸，超懷念」、「以前都為了這個去買便當欸」、「小時候在補習班不知道到底為什麼，我就是很容易插爆它，然後都會噴射到旁邊的同學」、「喝到剩一口留在裡面然後吹氣！再放在講台上踩爆XD」、「真的好懷念喔」、「童年便當最強飲料欸」、「以前學校福利社就有賣！我們都叫寶寶冰」、「不知不覺就消失了，都快忘記還有這個東西」。

不過，也有不少內行人抖出消失主因「ㄜ....這個被爆說是黑心食品就下架了」、「新聞踢爆說純化學製品，無冬瓜，之後就消失了」、「我一直都記得！但冬瓜茶裡沒冬瓜！是化學的東西調製出來的…」、「整包都是化學物根本沒冬瓜，直接就暴風下架了」、「因為小時候愛喝，那時被踢爆說是化學製品沒有冬瓜，衛生也有問題的時候超有印象，後來就消失了，但滋味確實一輩子難忘啦」。

而事實上確實如此，當年堪稱是便當附贈的「最強冬瓜茶」，獨特的包裝插上吸管就可以輕鬆享用，深受大眾喜愛，不只便當店有，在外一包市售只要五元，許多大朋友小朋友都會買來喝。不過，2005年時，該間廠商被踢爆是用地下水製成的「黑心冬瓜茶」，將過濾過的自來水加入糖粉、防腐劑和香精製作而成，產品便遭到勒令下架，於是該款冬瓜茶才會突然消失。（編輯：張嘉哲）

超商10元國民飲料漲了！他放回感嘆：只剩「它」沒背叛

早餐店最吸金不只飲料！老饕曝「破費魔王」：靠它賺超飽

童年「魔鬼級飲料」一出現秒跑！老饕道歉：長大才懂好喝

人氣不輸五十嵐！「絕版飲料店」被挖出　眾讚網美店始祖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀