童年便當「最強冬瓜茶」突消失？行家揭真相：一輩子難忘

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貼文一出，網友紛紛回應「這真的不錯喝欸，超懷念」、「以前都為了這個去買便當欸」、「小時候在補習班不知道到底為什麼，我就是很容易插爆它，然後都會噴射到旁邊的同學」、「喝到剩一口留在裡面然後吹氣！再放在講台上踩爆XD」、「真的好懷念喔」、「童年便當最強飲料欸」、「以前學校福利社就有賣！我們都叫寶寶冰」、「不知不覺就消失了，都快忘記還有這個東西」。
不過，也有不少內行人抖出消失主因「ㄜ....這個被爆說是黑心食品就下架了」、「新聞踢爆說純化學製品，無冬瓜，之後就消失了」、「我一直都記得！但冬瓜茶裡沒冬瓜！是化學的東西調製出來的…」、「整包都是化學物根本沒冬瓜，直接就暴風下架了」、「因為小時候愛喝，那時被踢爆說是化學製品沒有冬瓜，衛生也有問題的時候超有印象，後來就消失了，但滋味確實一輩子難忘啦」。
而事實上確實如此，當年堪稱是便當附贈的「最強冬瓜茶」，獨特的包裝插上吸管就可以輕鬆享用，深受大眾喜愛，不只便當店有，在外一包市售只要五元，許多大朋友小朋友都會買來喝。不過，2005年時，該間廠商被踢爆是用地下水製成的「黑心冬瓜茶」，將過濾過的自來水加入糖粉、防腐劑和香精製作而成，產品便遭到勒令下架，於是該款冬瓜茶才會突然消失。（編輯：張嘉哲）