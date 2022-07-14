Pan Piano新角色曝光！Cosplay罕見遭打0分 原因超尷尬
台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」因身材姣好，琴技高超而受到矚目，頻道更是突破300萬訂閱數，然而在彈琴影片當中，她也總是會扮演成諸多角色，往往都獲得廣大迴響。不過，近日Pan Piano上傳新片也同樣進行角色扮演，但卻罕見有網友給出0分的成績，引發不少討論。
一名網友在PTT貼文指出「是這樣的啦！今天鄉民心中的諾貝爾和平獎得主Pan Piano又有新造型了，這次是英雄聯盟的瘋女人『Jinx吉茵珂絲』，並且彈奏的是LOL奧術的歌曲，雖然吉茵珂絲設定上是個病嬌扁奶，但Pan這個造型還是蠻好看的，我給80分大家呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「0分，胸部完全沒有學到精髓」、「Jinx哪有那麼大，失敗了」、「沒露臉沒那個狂氣是在cos什麼」、「不敢露臉就是0分」、「吉茵珂絲有一個邪氣，沒露臉根本不像啊，而且胸部挺尷尬的....」、「不行，Jinx明明是貧乳」；不過仍有人買單「造型0分，但整體我還是給100分」、「還是很香啊！支持女神」。
綜合網友意見，雖然Pan這是角色扮演的仍舊保持一慣「清涼的形象」，但由於多數網友認為「吉茵珂絲」的胸部並無這麼大，因此Pan以自身身材來扮演，包裝得並不夠好；另外吉茵珂絲的臉部表情因也是經典，但因為Pan不露臉的緣故，因此整個角色扮演僅有看到一套比基尼穿在身上，讓不少英雄聯盟的粉絲給出0分的選項，認為角色氛圍並不到位。（編輯：張嘉哲）