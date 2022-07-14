7年無性生活！人妻色誘尪遭躲開 崩潰：想要又不能偷吃
夫妻之間除了柴米油鹽醬醋茶的生活瑣事，激情也是相當重要的，就有一名人妻抱怨，老公已經7年沒有碰她，即使穿性感內衣色誘也沒用，讓她相當崩潰，貼文曝光後立即引起熱議，不少人建議：「問他是不舉了，還是外面有別人了！如果都不碰就離婚，雙方協議好撫養問題繼續生活！」
該名網友10日在臉書「匿名公社」中貼文，她表示已經7年沒有和老公恩愛了，即使穿性感睡衣色誘也不被理睬，晚上一靠近就躲開，只會滑手機，雖然老公平時家事會做、費用也會繳，但就是不碰她，為此忍不住崩潰喊：「我好想要又不能偷吃，我們還有個孩子還小才7歲，問問大家要怎麼辦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「是不是在外面吃飽飽了啊⋯」、「正常都是外面有小三才會這樣」、「說不定妳的存在只是障眼法」、「他外面絕對有女人了，選我正解」、「有些人說有的男人看了老婆生產過程後會有心理陰影」。
也有網友建議和老公認真談談，「問他是不舉了，還是外面有別人了！如果都不碰就離婚，雙方協議好撫養問題繼續生活」、「直接問他~兩個人要溝通~有可能他喜歡男人」、「我覺得兩人理性的面對面溝通，因為不說出來，你心裡會越來越難受，一直會去猜測任何事情，大不如妳先跟你先生提出妳的想法，看看先生有什麼回應」、「為何不直接問，這種兩人房事每個人情況都不同啊」。（編輯：賴禹妡）