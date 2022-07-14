「蛋黃酥界愛馬仕」秒殺！黃牛喊價4000元　陳耀訓道歉了

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對此陳耀訓在官方粉專「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」發文坦言，「每一次對我們而言都是莫大的壓力與責任，因為蛋黃酥的製作量都跟不上消費者的需求量」。經由過去販售經驗的檢討，在春節、中秋節販售蛋黃酥時，都委託拓元售票系統作為唯一銷售管道，主要是為了避免網購詐騙的情事發生，與現場排隊可能造成的任何爭執。
陳耀訓表示「大家的留言、私訊、一星負評......，我們都看到了」，然而之所以改成網購，不以現場排隊或表單統計，除了疫情外，根據門市過去排隊狀況，代購、代排與黃牛，都聘了人來排隊，同時他們與客人也發生了許多爭執，最後是警察來協助排解，也因此才決定將蛋黃酥改為網路預購，避免付出任何無謂的社會成本。
至於蛋黃酥為何不增加產量，陳耀訓解釋，今年起調整了蛋黃酥製程，讓每日生產量和品質能夠更穩定，但從上線的人數來看，就算在生產上盡最大的努力，還是跟不上消費者需求，對於蛋黃酥的製作量無法滿足大家的需求，「我們在此向大家致歉，能向大家說明的只有，目前麵包埠的空間、設備和人力的最大產量就是如此。謝謝大家這幾天提供給我們的建議，後續我們會進行內部檢討，期盼未來能更好」。（編輯：鍾怡婷）
陳耀訓臉書全文：
大家好，我是陳耀訓。去年，也是大概這個時間點，我們蛋黃酥預購的網站當機了，許多客人在網站上等了數個小時，最後沒買到蛋黃酥，那時我們深刻的檢討歷次蛋黃酥銷售過程與大家所面臨的問題。如果您願意花一點時間來瞭解、理解蛋黃酥製作和銷售方式的轉折，可以請您點閱文末的連結 #未來共好。
今年秋天的蛋黃酥是麵包埠即將與大家度過的第四個中秋節，過去幾次的銷售方式帶給客人的困擾和問題，每一次對我們而言都是莫大的壓力與責任，因為蛋黃酥的製作量都跟不上消費者的需求量；經由過去經驗的檢討，今年春節和中秋節蛋黃酥，我們都委託拓元售票系統作為唯一銷售管道，之所以這樣做，主要是為了避免網購詐騙的情事發生，與現場排隊可能造成的任何爭執。
烘焙領域是我的專長，因此我可以，也必須為所製作的產品做最嚴格的把關，也因為所有的蛋黃酥都是由麵包埠同仁在既有的空間裡一顆一顆揉製、烤焙、包裝而來的，而且，當日販售的蛋黃酥都是當日新鮮烤焙。這也是我們的蛋黃酥之所以受到青睞之處。
今年起，我們調整了蛋黃酥製程，讓每日生產量和品質能夠更穩定，但從上線的人數來看，就算在生產上我們已盡最大的努力，還是跟不上消費者需求。
網站如何架設，我們是門外漢，因此去年我們徵詢了很多網路公司、購物平台和專業工程師，最後我們和拓元合作。大家的留言、私訊、一星負評......，我們都看到了，很多人說拓元就是一堆黃牛......。
然而，我們之所以改成網購，不以現場排隊或表單統計，除了疫情的關係，最主要的原因還有，門市過去排隊狀況，現場充滿了所有的不確定因素，舉凡代購、代排與黃牛，都聘了人來排隊，同時他們與客人也發生了許多爭執，最後是警察來協助排解；也有人在雨天徹夜排隊......，很多無法想像的狀況都發生了，這都不是我們樂見的事。而表單也無法做總量上的限制與購買人的稽核。也因此才決定將蛋黃酥改為網路預購，避免付出任何無謂的社會成本。
事情也許總是無法面面俱到，有一好沒兩好，拓元解決了我們網站當機、網路流量的問題，但是也不可避免有代購代排業者一樣加入一起搶......，我們能做的，是避免網站當機、流程設計不當所造成的不公平問題。當然，拓元也在防止黃牛上做了防範，系統在申請會員時有簡訊認證與身分證驗證機制，同時啟用AWS（Amazon Web Services）防止大量機器人機制。
對於蛋黃酥的製作量無法滿足大家的需求，我們在此向大家致歉，能向大家說明的只有，目前麵包埠的空間、設備和人力的最大產量就是如此。謝謝大家這幾天提供給我們的建議，後續我們會進行內部檢討，期盼未來能更好。