突遇5辣妹路邊拍片！他愣：這些人是誰 網識破背後團隊
經常我們走在路上時，也都會遇到一些劇組或者是實境節目在路邊取景，往往巧遇大明星總是會非常的高興，不過如果是遇到一些看起來非常專業且龐大的團隊時，總是會好奇這些人是誰，他們在做什麼。近日，就有網友分享自己在路上遇到五個辣妹穿著清涼正在拍片，但不知其身分，好奇上網請益，沒想到網友反而發現背後團隊超大咖。
一名網友在「Dcard」貼文指出「有人知道這是哪個團體嗎？好養眼喔！大太陽底下好多妹子！挺酷的耶！拍攝很辛苦欸，大太陽下狂曬，知道的人可以給我解答一下嗎，我蠻想看完整影片的哈哈哈哈」只見貼出的照片，五位身穿辣妹有的露腿，有的穿著露肚短版衣，看得出來正在拍片，身旁有攝影師也有人在指導，甚至有專業的反光版道具。
貼文一出，網友紛紛發揮其柯南的實力「反骨男孩啊，旁邊不是攝影師賽嗎？」、「你把照片放到最大看最右邊，是不是看到酷炫了」、「最中間那個女生後面，有孫生的側臉啊」、「最右右右角角有酷炫的臉」、「看這個小7就知道是反骨男孩工作室附近啊」、「這就芝山那啊，反骨工作室在那」。
而原來，這正是擁有160萬訂閱的「反骨男孩」頻道正在拍片，綜合網友找出端倪，包括照片中最右邊一小角可以看到酷炫的臉；中間女生的背後有孫生的側臉；疑似是反骨專屬攝影師賽正在拍片；最後則是所在位置正好在反骨男孩工作室附近，剛好被網友巧遇，也讓人好奇這部片的題材，因而期待看到成品。（編輯：張嘉哲）