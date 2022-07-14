台灣哪個離島最好玩？綠島不是NO.1 「冠軍」遊客沒話說
台灣離島眾多，每個地區都有各自的歷史文化、豐富美景和道地美食，總能吸引許多遊客前往觀光。對此，就有網友好奇詢問「台灣哪個離島最好玩？」而引來全場熱烈討論，其中綠島竟不是第一名。
原PO於PTT八卦板發文，其列出許多離島包括澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球、金門、馬祖，他緊接著分析「綜合性最高的應該是澎湖，有一定的都市機能、人文、自然；比較特別的應該是蘭嶼，達悟族跟太平洋；有點陌生疏離的可能是馬祖，戰地與閩東文化」。最後，原PO於文末好奇詢問「所以，如果選一個最好玩的離島，應該選哪個？卦？」
問題一出，隨即引起眾人討論，「大推金門馬祖！」、「我喜歡綠島，不會太大，浮潛美」、「金門文史美食不錯」、「琉綠浮潛好玩」、「金門、綠島都很棒」。
在眾多留言中，其中以「澎湖」的呼聲最高，紛紛大讚「澎湖近幾年越來越好玩，一堆新店」、「澎湖蠻讚的說」、「澎湖比較耐玩，方便的就小琉球」、「澎湖>馬祖>其他」、「澎湖好玩到沒話說」。
再來，「蘭嶼」也有許多行家推薦，直言「蘭嶼星空漂亮，適合放空」、「首推蘭嶼」、「金門+蘭嶼是最喜歡的，離島都各具特色」、「蘭嶼最原始，讚」、「澎湖、蘭嶼」。（編輯：陳雅雲）