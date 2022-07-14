直覺選剪影「最像啥」！超夯心理測驗　挖出隱藏壓力為何

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A. 舉重選手
B. 玩投籃
C. 舉著地球儀的自由女神像
D. 大象用鼻子舉球
答案揭曉：
選擇「A. 舉重選手」的人：
你的壓力來自於「責任」，舉重的槓鈴給人一種沉重的聯想，這也表示你的壓力來源是責任帶給你的無形壓力，有可能是你被分配到重要的工作項目，或者你必須帶領公司的新人，這些或多或少都會讓你產生想要逃避的負擔。
選擇「B. 玩投籃」的人：
你的壓力來源是「關係」，尤其是職場上的人際關係。因為籃球是一種倚靠團體合作的運動，靠單打獨鬥會非常累，因此必須與隊友有良好的關係與默契，才能打出一場好球，象徵著你在工作領域中，可能必須擔憂與主管、同事或是下屬是否能保持好關係，而這樣的擔心卻時常造成你內心的疲憊感。
選擇「C. 舉著地球儀的自由女神像」的人：
你的壓力是來自「一成不變的工作」，你對於工作抱有遠大的理想與抱負，還有極大的期待，但是一但你發現工作內容似乎只是單調又一成不變，在無法突破又與內心想像的產生極大落差時，就會很容易產生極大壓力。
選擇「D. 大象用鼻子舉球」的人：
大象給人一種和善的形象，當牠用鼻子玩著球，就意味著想要有獨自的時間以及空間，也反映出你最近可能因為經常加班或是有其他事，導致你必須「犧牲掉休息的時間」，久而久之你會感到沉重的疲憊感，而降低你的活動能量。（編輯：陳珮瑜）