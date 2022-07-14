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直覺選剪影「最像啥」！超夯心理測驗　挖出隱藏壓力為何

▲透過心理測驗，馬上找出你隱藏壓力來源為何。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲透過心理測驗，馬上找出你隱藏壓力來源為何。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 17:28:11

現代人生活步調快又繁忙，或多或少都會感受到來自各界的壓力，有可能是工作、家庭甚至於人際關係等等，不過大家的壓力來源可不盡相同，你能知道你最大的壓力來自於哪裡嗎？日本一心理分析師就透過知名網站《anan》，讓你透過心理測驗一秒找出你的壓力來源！

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請先觀察這個剪影，並直覺選出你覺得它最像什麼？

▲請從這個剪影直接選出你認為它最像什麼？（圖／翻攝自《anan》）
▲請從這個剪影直接選出你認為它最像什麼？（圖／翻攝自《anan》）
A. 舉重選手

B. 玩投籃

C. 舉著地球儀的自由女神像

D. 大象用鼻子舉球


答案揭曉：

選擇「A. 舉重選手」的人：

你的壓力來自於「責任」，舉重的槓鈴給人一種沉重的聯想，這也表示你的壓力來源是責任帶給你的無形壓力，有可能是你被分配到重要的工作項目，或者你必須帶領公司的新人，這些或多或少都會讓你產生想要逃避的負擔。

選擇「B. 玩投籃」的人：

你的壓力來源是「關係」，尤其是職場上的人際關係。因為籃球是一種倚靠團體合作的運動，靠單打獨鬥會非常累，因此必須與隊友有良好的關係與默契，才能打出一場好球，象徵著你在工作領域中，可能必須擔憂與主管、同事或是下屬是否能保持好關係，而這樣的擔心卻時常造成你內心的疲憊感。

選擇「C. 舉著地球儀的自由女神像」的人：

你的壓力是來自「一成不變的工作」，你對於工作抱有遠大的理想與抱負，還有極大的期待，但是一但你發現工作內容似乎只是單調又一成不變，在無法突破又與內心想像的產生極大落差時，就會很容易產生極大壓力。

選擇「D. 大象用鼻子舉球」的人：

大象給人一種和善的形象，當牠用鼻子玩著球，就意味著想要有獨自的時間以及空間，也反映出你最近可能因為經常加班或是有其他事，導致你必須「犧牲掉休息的時間」，久而久之你會感到沉重的疲憊感，而降低你的活動能量。（編輯：陳珮瑜）

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