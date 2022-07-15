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現在才發現！他「網購飲料」見價格嚇傻：比賣場便宜太多

▲夏日炎熱，許多人喜歡喝飲料消暑，但不少人都是到超商、賣場等購買。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲夏日炎熱，許多人喜歡喝飲料消暑，但不少人都是到超商、賣場等購買。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 10:13:13

夏日炎熱，許多人喜歡喝飲料消暑，但不少人都是到超商、賣場等購買，就有一名網友近日發現，原來飲料在網購通路下單，價格便宜超多，讓他驚呼「我是不是太慢知道了！」貼文曝光後，也引出許多網友嗨喊：「可樂一罐才10幾元？去哪買！」 

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該名網友今（15）日在PTT中貼文，他以「現在才發現網路上買飲料超便宜」為題，表示剛剛要訂活動的飲料，數量很多箱，因此到網購通路看，沒想到發現價格超便宜，鋁箔包平均一罐只要6-7元，可樂鐵鋁罐也只要10幾元，進口奶茶一大罐更是不用40元，且幾乎每間網路商城的飲料都超便宜，讓他驚呼：「我一直以為網路上買飲料跟去大賣場差不多，結果現在才發現原來網路上買那麼便宜，我是不是太慢知道了，八卦？」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友近日發現，原來飲料在網購通路下單，價格便宜超多。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，不少網友也驚喊，「可樂一罐才10幾元？去哪買」、「比我以前進貨還便宜」、「沒這篇文我還真的不知道」、「做生意才會找整箱買，個人不知道很正常」、「我以為瓶裝的已經很便宜了」。 

也有已知用火的網友指出，「是啊，缺點是要買多箱來囤」、「庫存成本了解一下」、「剛蝦皮看到330ml百事24罐329，一罐才13、14」、「剛看家樂福308，24罐約 12.84元還不錯」、「年輕人想要存錢先戒掉四大超商」、「你店面水電、庫存都是成本，如果價格加太少根本不會賺錢」。（編輯：賴禹妡） 

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