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元元試穿「大尺度睡衣」超性感！下秒正面爆開　畫面急卡

▲元元（吳婕安）外型甜美，同時又擁有姣好的身材，圈粉無數，成為新一代的女神級人物。（圖／元元IG）
▲元元（吳婕安）外型甜美，同時又擁有姣好的身材，圈粉無數，成為新一代的女神級人物。（圖／元元IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 10:24:49

元元（吳婕安）外型甜美，同時又擁有姣好的身材，圈粉無數，成為新一代的女神級人物，經常在個人社群以及YouTube頻道分享自己的日常。近日，元元就上節目《小明星大跟班》時，分享自己曾經拍攝開箱影片時，決定穿性感睡衣給粉絲看，沒想到一穿上卻差點走光，正面綁結直接爆開，讓她嚇到急卡畫面。

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元元在《小明星大跟班》題目「女明星戰袍睡衣爭霸戰」當中提到，之前有一次被節目突襲的時候正穿著睡衣，結果沒注意到自己沒穿好衣服已經走光，上架之後節目影片被黃標，直接被迫刪除下架。

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▲元元之前穿著睡衣被節目突襲，結果不慎走光，節目組影片上架後被黃標下架。（圖/小明星大跟班YT）
而不僅如此，元元之前在個人YouTube頻道拍片開箱系列時，決定試穿性感睡衣給粉絲看，結果在換裝時，衣服尺度太大也讓元元驚呼「欸？這是什麼意思？這能播嗎？會不會18禁」只見元元身穿旗袍風的白色睡衣，衣服是屬於上方斜切到下方的剪裁方式，綁扣都位在相對右邊的位置。

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▲元元穿性感大尺度睡衣，結果最上面綁扣爆開，讓她嚇到不行。（圖/小明星大跟班YT）
右邊挖空的空洞露出內搭的黑色NuBra和安全褲，結果在展示睡衣的途中，最上面的綁扣突然爆開，加上旁邊還有工作人員，嚇得元元立刻雙手交叉放在胸前，影片也後製愛心來遮擋，以防走光，隨後立刻起身消失鏡頭前直呼「太誇張了吧！」元元也表示「當時候去廁所試穿時發現那件睡衣挖空的地方會露點，所以他才穿上黑色NuBra，結果還是爆開，讓她也嚇到不行」。（編輯：張嘉哲）


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