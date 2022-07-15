不接台灣人！越南服飾店「公告」網戰翻 在越台人抖原因
在台灣開店卻稱不服務台灣人？一名網友日前PO出一家越南服務店的照片，豈料服飾店模特兒身上竟然貼出公告「恕不服務台灣人，萬分抱歉」，也讓大批網友超困惑，引起兩派爭論，對此，也有在越南生活的台灣人出面解釋「原因」。
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文並PO出一張服飾店模特兒的照片，只見圖片中模特兒身上掛了一個公告牌，上面寫著「不好意思，本店的服飾皆為越南尺寸及樣式，恕不服務台灣客，萬分抱歉」。這也讓原PO感到相當困惑，「請問越南尺寸跟我們台灣人不一樣嗎？為什麼開在台灣卻不接受台灣人啦，真心不知道上來發問，沒有住海邊，只是想知道為什麼」。
貼文一出，引起爭論，「那如果台越混血怎麼辦...」、「是一間有故事的店」、「在自己的土地被種族歧視」、「歧視台灣女生是不是」、「那就不要在台灣開店啊」、「你管人家怎麼做生意」、「台灣奧客比例太高，連越南人都看不下去」、「因為台灣鯛魚太多了」、「人家客群是越南人阿」、「他的店、他的遊戲規則，愛怎麼訂就怎麼訂」。
其中，還有在越南生活的台灣人回應，表示越南人的身材與體格和台灣人真的差蠻多的，「身為住在越南的台灣人來告訴你，越南的版型很小，台灣人真的穿不下」、「越南一堆30歲只穿XS的，台灣人根本穿不下XD」、「越南人的版型比較瘦小」、「越南服飾只適合小孩版型的人穿」、「越南很多5/5身…」、「越南尺寸跟台灣是真的差蠻多的，男生M號，越南大概要穿到2XL」、「越南太多55身，成年人的衣服只能給台灣小孩穿」。（編輯：郭佩蓉）