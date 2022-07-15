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《全明星4》藝人名單疑外流！觀眾抓包　急關IG來不及了

▲實境運動節目《全明星運動會》將進入第四季，前三季話題度超高，這一季將加入黃隊，三組較勁讓人期待。（圖／好看娛樂提供）
▲實境運動節目《全明星運動會》將進入第四季，前三季話題度超高，這一季將加入黃隊，三組較勁讓人期待。（圖／好看娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 13:39:02

實境運動節目《全明星運動會》從第一季播出之後就廣受民眾喜愛，如今節目已經製作到第四季，預計第一集將在7月24日登場，讓不少觀眾超級興奮。不過除了這次隊伍確定分成藍紅黃三隊、領隊人選以及隊經理人選確定之外，真正出賽的選手幾乎都還不知道。但就有網友日前卻發現全明星第四季新增的黃隊創立IG帳號，並且還追蹤諸多藝人，在社群引起廣大迴響，疑似提前外流黃隊選手名單，掀起話題。

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一名網友在「Dcard」描述，表示先前看到兩個藝人先互相追蹤，分別是演員林玉書以及林輝煌，沒想到在林玉書的粉絲名單中發現竟然出現「黃隊IG」，結果發現上面有追蹤一些藝人，推敲出來男生名單包括「彭尊、林志宇、各務孝太、徐瑋澤」；女生則有「林玉書、劉心語、壯壯、鄭靚歆」；另外有些藝人有設定只有自己才能看到完整粉絲名單，可能也在黃隊的包括「林輝煌、林家佑、黃宏軒、Pink Fun謝予容」。

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▲全明星運動會第四季黃隊IG疑似外洩，追蹤名單不慎被網友看到，引發熱議。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「製作單位名單保密到家，結果被一個IG帳號雷光」、「我是覺得網友有點太鬼啦，連追蹤名單這種東西也會去看XD」、「剛剛去查黃隊IG關起來了，應該是不小心露餡了」、「黃隊IG消失已來不及了吧哈哈哈」、「網友真的每一個都是柯南.....」、「完蛋，看了一輪很多我都不認識＝＝」、「之前就在想會不會有張家陞，畢竟田徑欄架專長，但又想說他真的才進圈沒多久而已.....好意外啊」、「昨天下午有人發現黃隊IG，但是凌晨時已經不見了」

而《NOWNews》記者循線尋找黃隊IG確實已經找不到，但根據網友提供的截圖可以發現，該黃隊帳號才剛創立，且在個人簡介上還標記領隊郭泓志、助教、以及隊經理林襄的IG帳號，而追蹤名單中則出現以上8位明星的名字，按照過往各隊伍的IG確實都會追蹤隊員，因此不少人認為這是經營社群的人不慎失誤，意外提早公開名單，不過實際最後名單依舊等製作單位公佈為主，在還沒開播就掀起巨大話題，相信《全明星4》能激盪更多火花。（編輯：張嘉哲）

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▲網友總整理目前所有線索釋出的出戰名單，多位高人氣演員、藝人都在其中。（圖/Dcard）

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