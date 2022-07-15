扣1300元國旅補助「比訂房網還貴」！他怒：納稅錢丟水溝

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針對補助，原PO也大罵「那麼我們的納稅錢就是等於丟到水溝流走一樣，很多業者（不是全部）把房價抬高後再讓你一晚扣1300元，還可以向政府機關請款」，也讓他直呼「訂房不扣國旅的話，去網路上客路、KKday 、Booking等訂房，幾乎是沒什麼價差，大家可以去查查資料作一下功課，飯店業者的司馬昭之心，路人皆知」。
貼文一出，掀起熱議，「所以我支持沒有漲價的飯店」、「雙宰，宰遊客宰政府」、「不趁疫情噱ㄧ波，到時候大家都出國就哭哭了」、「所以更應該支持那些誠實沒漲價的飯店阿」、「嗯嗯嗯，原PO說的確實有這一回事沒錯，所以還是建議客人可以致電先詢問現場價格再去與網路比價」。
不過也有網友回應，「出來玩，應該不差那1300了吧」、「因爲規定要用『原訂價』，我覺得是不能在星期五、六用很可惜」、「有錢旅遊的，還需要補助嗎」。
交通部向行政院爭取55億元，推動「悠遊國旅補助方案」，從7/15至12/15止，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助方案，其中旅宿業、旅行業各20億餘元，各項方案經費用罄為止，用罄前將提早2週公布於官網上。
在「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。旅宿業振興經費約20億餘元，若以每人折扣最高1300元來估算，名額僅約153餘萬份。（編輯：郭佩蓉）