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小心錢包空！7月下半「4星座」遇破財危機　專家揭轉運法

▲七月底前4星座注意破財危機，一不注意就會花大錢。（示意圖／取自unsplash）
▲七月底前4星座注意破財危機，一不注意就會花大錢。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 16:41:43

七月邁入下半月份，根據命理專家小孟老師提醒，4星座在月底前將遇到破財危機，容易在不知不覺增加消費，對此老師也分享了開財秘訣幫轉運，讓你渡過危機守住錢財！

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摩羯座

摩羯座容易花在旅遊的費用增加，建議一定要記得注意理財方面，會對你比較好；開財運的方法就是，可以在你的門把上放五帝錢，而且要一串的五帝錢，能讓你充滿帝氣，避開噩運。

招財色：土黃

開運方位：南

配件：黃色髮夾，黃色鑰匙圈

過年期間可利用相當簡單的紅包錢母開運法，為新年招來財運。（圖／pixabay）
▲可在家裡的床下放一個紅包袋當錢母，就可以讓錢財不斷的堆疊，避開破財危機。（圖／pixabay）
牡羊座

牡羊座花在健康方面的消費變多，容易亂買一些保健食品來吃；開財運的方法，可在家裡的床下放一個紅包袋，一定要記得，紅包袋裡面要放1元、5元、還有10元、以及50元，如果說有100元或者是500元、以及1000元更好，通通都把它放進去這個紅包袋裡面，然後再把它摺起來之後，放在床底下當錢母，就可以讓錢財不斷的堆疊。

招財色：紅色

開運方位：東南

配件：紅色手環，紅色圍巾

射手座

射手座容易因為感情耽誤工作，花在情人身上的錢財變多，建議開財運的方法就是在房間或者是辦公室，擺上一盆開運竹，但是要特別注意的是，男生要擺放在左邊、女生要擺放在右邊，就可以輕鬆旺財運。

招財色：黑

開運方位：西南

配件：黑色墨鏡，黑色戒指

處女座

處女座近日不宜投資股票基金，如果亂投資容易導致金錢被套牢；開財運的方法就是用蝴蝶造型的擺飾，可以把它放在門外或者是放在你的窗戶邊。

至於為什麼要用蝴蝶造型？因為蝴蝶象徵的是「福疊」、象徵的是福氣層層堆疊，很快地你就會招來四方的貴人，而且財運都能亨通、家運會非常的旺盛。

招財色：紫

開運方位：東北

配件：紫色髮圈，藍寶石戒指、紫色指甲油。（編輯：：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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