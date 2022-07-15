南投槍擊4死震撼！台灣4大爆頭槍殺回顧　他動手前還性侵

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1996年11月，桃園縣長官邸發生8死1重傷的悲劇慘案，當年兩名身著雨衣的歹徒在清晨闖入後，將時任桃園縣長劉邦友、機要祕書徐春國、司機劉邦明、警衛劉明吉、警衛劉邦亮、幫傭劉如梅、縣議員莊順興、縣議員鄧文昌、衛生局技士張桃妹，全部挾持到官邸警衛室中，隨後以近乎槍決的方式射擊頭部，共開了13槍，最後僅有鄧文昌在急救後死裡逃生。
案件發生後，犯罪現場由於因急救人員忙於搶救被害人而遭破壞，後續雖然警方積極調查，不過倖存的鄧文昌腦部嚴重受創導致記憶受損，未能作證，加上線索無法拼湊完成，導致至今尚未破案，2016年11月20日，劉邦友血案追訴權時效甚至到達20年期滿，不過2019年5月29日，在總統令修正公布《中華民國刑法》第80條後，才讓這起案件得以繼續追訴。
方保芳診所案
1997年4月，陳進興等3人犯下轟動社會的「白曉燕命案」，為了整容躲避追緝，陳進興與同夥高天民闖入位於台北羅斯福路的「方保芳診所」，持槍控制方保芳夫婦與護士鄭文喻後，逼迫他們動手術，整形結束後，3人皆被膠帶矇住雙眼，並用手銬反銬雙手，不久便遭開槍射殺，21歲護士鄭文喻遇害前，甚至被陳進興侵犯。
對於陳進興的追捕，警方投入大批人力和資源，當時媒體甚至直播連線與他對話，成為臺灣電視史上的奇觀，最後在1997年18～19日，陳進興同意棄械投降，透過DNA比對，警方更證實他在逃亡期間陸續犯下了19件以上性侵案件，受害者之年齡分佈上至60歲、下僅13歲，陳進興被判5個死刑、2個無期徒刑，並於1999年10月6日伏法。
耕讀園槍擊案
2004年11月，當時以「林明樺」為首的犯罪集團，與另一派人馬相約台中茶館「耕讀園」談判，怎料雙方一言不合，林明樺派的成員竟掏出槍支以行刑式的手段開槍殺人，據悉，當時館內傳出20多聲槍響，最後導致3死2傷，主要的4名嫌犯也展開逃亡，次年其中2名成員李嘉軒和紀俊毅甚至為了生活費，一度在6月綁架鎮瀾宮副董事長鄭銘坤11天，11月綁架嘉義富商並勒贖3億元。
此起治安事件當時受全國矚目，4名嫌犯最後也因綁架案露餡陸續落網，李嘉軒和同夥黃博廷在三芝淺水灣和警方發生槍戰落網，紀俊毅則是和林明樺準備要偷渡時，在基隆八斗子漁港被警方埋伏逮捕，不過主嫌林明樺在最後一刻選擇服毒自我了結，其它3名嫌犯則各被判處死刑與無期徒刑，李嘉軒和紀俊毅也在2013年槍決伏法，為罪行付出代價。
美福集團家變案
2015年11月，美福集團位於內湖的總部一天傳出槍響，警方到現場了解後，發現是兄弟鬩牆釀成的悲劇，當時管理美福集團的黃家6兄弟在內湖總部開家族會議，老四黃明德竟在會議結束時，掏槍朝二哥黃明煌開槍，前來查看的老三黃明仁也慘遭波及，目睹四哥行凶的老五黃明堂則是嚇得趕緊報警。
當時會議主要討論家族大房與二房間的官司問題，但沒多久眾人就不歡而散，黃明德會後攔下二哥黃明煌，朝頭部以行刑式槍決方式開槍，據警方調查，當年54歲的凶手黃明德，疑似認為大房的二哥黃明煌常找他麻煩，加上會議上意見與二哥不和，因對二哥、三哥痛下殺手，事後他跑到窗戶邊與員警對峙，僵持一段時間後，便移至頂樓陽台飲彈自盡，整起事件大大衝擊社會。（編輯：張志浩）
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