跟子瑜是好友！她也在「韓國出道4年」 登表特版美照曝
南韓女團Twice日前全員續約讓粉絲相當高興，近日她們更是帶著《Celebrate》一曲回歸，是一首為了慶祝TWICE日本出道5週年所做的歌曲，讓海內外粉絲都相當喜歡。由於團內其中一名為台灣女孩周子瑜，因此團體的任何動向都備受關注。而近日，就有網友在表特版上貼出名為「葉舒華」的照片引起廣大討論，而事實上，葉舒華也是在韓國出道的台灣女孩，且也與子瑜相識是好友唷！
一名網友在PTT表特版上以「正妹葉舒華」貼出系列照片，只見舒華穿著碎花的白色洋裝，相當的有氣質，頭盤起來的造型，搭配兩側橘紅色的篩紅，笑起來既甜美又有仙氣，讓不少網友紛紛回應「我老婆....真的很正」、「舒華真的超級美」、「還是這風格適合她」、「真的喜歡她這種風格」、「超漂亮的舒華」、「真的婆爆受不了」、「秀婷真的好美，我愛妳」、「秀婷真的美到爆啦！」
而事實上，葉舒華是桃園人，是在2018年的5月以女團（G）I-DLE在韓國出道，團體有多首成名歌曲，今年回歸的《Tomboy》更是席捲全球，繳出超好的成績單，至於為何有些人叫舒華「秀婷」，則因為某次直播的時候，有一名海外粉絲留言「秀婷，我為了妳在學中文，可以鼓勵我一下嗎？」結果舒華則回應「喔！不好意思，我不是秀婷！先把我的名字學好吧」結果沒想到秀婷就變成舒華的別名，而舒華也慢慢接受該稱號，相當逗趣。
另外，舒華和子瑜兩人都同在韓國發展，兩人早就相識已久，先前一起直播時還共同大秀中文鬥嘴，還被粉絲笑稱是「內向安靜小姐姐（子瑜）與調皮小妹妹（舒華）的組合」；過去兩人也曾經與前南韓女團CLC的港籍成員Elkie（莊錠欣）一同合影，照片曝光時就掀起不少討論，如今兩人都各自在團體中順利發展，台灣粉絲也盼望舒華跟子瑜都能持續走在花路上！（編輯：張嘉哲）