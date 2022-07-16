台中妹南漂看診！見藥包驚喊「太神奇了」 北部人也震驚
連藥包都有南北文化差異？一名台中女網友自從搬到台南後，發現去台南看診都會收到9或12宮格型的藥包，讓第一次看到的她覺得非常神奇，貼文曝光後，釣出不少南部人現身喊：「南部人，感覺正常蠻常見！」
該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，她表示自己是台中人，過去在中北部看診時都只看過長條型的藥包，而她這一年因工作關係搬到台南定居，發現台南診所給的藥包都是使用9或12宮格的封法，讓她忍不住感到相當驚奇：「是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」
貼文一出，許多北部網友也搖頭直呼沒見過，「第一次看到」、「我拿到的都是整條的」、「台北沒看過」、「台中都整條的」、「這個包法是不是醫生很想當投手」、「我以爲全台灣都一樣欸！ 長知識了」、「我沒看過這種的耶⋯只拿過三角形折的跟一長條」。
南部網友則全部現身指出，「這是用機器包裝的，感覺南部才有」、「南部人，感覺正常蠻常見」、「有看過，這個是比較舊一點的機器」、「台南，這種很多捏，反而比較少看到長條的」、「在台南從小看到大⋯早中晚藥都一樣就随便撕」、「台南很多，長條的越來越少」、「我住台南，很習慣看到這樣的包裝欸」、「雲林也有」。（編輯：賴禹妡）