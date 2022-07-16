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重機妹「超兇穿搭」舉牌賣花生！遭酸想紅　本尊親曝真相

▲重機辣妹在路邊賣花生，引發眾多網友熱議，本人也親切還原當天真相。（圖／翻攝自《騎車環島趣》FB）
▲重機辣妹在路邊賣花生，引發眾多網友熱議，本人也親切還原當天真相。（圖／翻攝自《騎車環島趣》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 15:54:362022-07-16 15:56:47

觀光景點人朝眾多，因此有許多攤商會到此處擺攤賣香腸、玉米、零食，近日就有網友偶遇，在坪林舉牌兜售「香酥花生」的重機辣妹，火辣穿搭相當吸睛，照片引發網友熱議，也有不少酸民怒批是為了想紅，對此，辣妹也親切向 《NOWnews今日新聞》記者回應，自己平常穿搭就走性感路線，並不是為了賣花生而刻意打扮。

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根據臉書「騎車環島趣」社團，貼出一張吸睛的照片，只見兩名長髮正妹站在紅色重機旁，其中一人舉著「香酥花生」的廣告牌，另一位則手拿兩罐花生，最引人注目的是，兩名辣妹身著低胸貼身上衣，豐滿的上圍根本藏不住，貼出照片的原PO也笑喊「哇塞！現在賣花生都這麼拚了，騎重機去坪林賣？車友們快來買花生喔」。

除了有不少網友點讚嗨喊，「喚醒了我吃花生的強烈慾望」、「如果真的遇到這種的，也只能下車買了！」、「花生什麼事了這麼熱鬧」、「好大喔！花生」；但也有酸民狠批「生病的社會」、「故意博版面」、「這沒事找事吧」、「一定要這麼穿才有人買？」、「想紅，花招百出」。

▲正妹周妍回應，自己平常就走性感穿搭，並非為了賣花生刻意打扮。（圖／周妍IG）
▲正妹周妍回應，自己平常就走性感穿搭，並非為了賣花生刻意打扮。（圖／周妍IG）
對此其中一名正妹名叫「周妍」，她向《NOWnews今日新聞》透露，自己平常是有正職工作的，會舉牌賣花生是因為覺得好吃，才特地從產地批回原物料後製作，本來就有嘗試在網路販售；且自己假日都會騎重機出遊，照片當天是想說都騎到坪林的觀光景點了，不如就帶上約20罐花生販售看看。

她也回應酸民，自己平常穿著就是走性感風格，並不是為了賣花生而刻意打扮「穿著一直都是比較露的風格，現在只是穿平常的衣服，做想做的事，利用空檔時間為自己找個副業，花生也沒賣貴，努力賺一點點小錢，不偷不搶」。（編輯：鍾怡婷）


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