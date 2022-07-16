12星座週末運勢曝！「這位」偏財運爆棚　愛情綠芽也滋長

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本週末（7/15~7/17），收斂自己的張牙舞爪的情緒，最近有不可愛的跡象與嫌疑，原因就是你總是對情人提要求，要求他做到這個，要求他做到那個，長久下去，小心成為矛盾的嫌隙。最近有一個用錢方面的危機，就是你花的錢，遠比你賺的錢多，特別如果有人找你合夥投資，小心是陷阱。
金牛座
本週末（7/15~7/17），愛情悄悄的來了，如果你不加留意，小心愛情也會悄悄的走，既然害怕寂寞，就對他，熱情一點，少點脾氣，少點陰晴不定。你必須相信，別人熱情對你，絕非偶然而是你真的有魅力。
雙子座
本週末（7/15~7/17），外出遠行機會大增，可參加朋友的婚禮或是去喝下午茶，就想悠閒的享受假期。暫時把工作的不順利和焦慮拋諸腦後。最近的感情每每念及舊情，就有許多的捨不得，埋怨自己不懂得溝通，不懂得接受對方的情與愛，讓原本有機會攜手幸福的，卻又成為陌路。
巨蟹座
本週末（7/15~7/17），是一個忙碌而緊湊的時刻，可能安排了與情人的約會，也可能約著朋友去看電影、去吃飯，去喝下午茶。總之是一個享受春光、享受生命與歡樂的時刻。另外你最近有極佳的偏財運，最適合買彩票、或是參加抽獎，打麻將的手氣也非常好。愛情的綠芽正在此刻滋長。
獅子座
本週末（7/15~7/17），想待在家裡，想窩在辦公室，就是不想去人潮多的地方人擠人。最近要注意你敏感的情緒，好像有點生病了，無論是體力還是精神都大不如前，特別容易有喘不過氣，胸悶的現象，不要感冒了。愛情發展多了激情，少了理性，希望對方可以給你更多的愛與安全感，如果此刻情人不在你身邊，小心外遇。
處女座
本週末（7/15~7/17），生活有些失去平衡，你的生活重心向你的家庭與內心世界傾斜，最近極度的苦悶與欲振乏力，特別是針對那些正在準備考試、準備創業、準備發展事業的人，有一種不知道方向與前程的迷失感。這種如同走進生命迷宮的現象，恐怕不是三言兩語，一時半刻就可以說得清楚。建議你，男戴觀音，女戴佛，保平安。
天秤座
本週末（7/15~7/17），運勢逐漸攀升、逐步上揚，以自己的節奏和步伐朝著自己的夢想前進。有很多賺錢的靈感與願景，都有機會逐步實現。最近很想改造自己的居家環境，也急著看房子，準備搬家迎接新生活與新生命的機會。此刻正是花錢用錢之際，所以生活開銷要量入為出。
天蠍座
本週末（7/15~7/17），總被一些流言蜚語困擾，攪亂了原來的好心情，發現要好好處理人際關係是多麼不容易的一件事，幸好一切的風波都可以逢凶化吉。愛情關係同時間有兩個不同類型的對象，讓你第一時間不知如何選擇，你可以看看誰對你比較體貼，誰對你比較誠實。
射手座
本週末（7/15~7/17），你有一個富有感情、感動與敏感的靈魂，或許是春天來了，最近特別容易心有所感，這種想被理解與被接納的感受，無非就是想要找一個心有所屬的依靠與安全港。心漂泊久了，也會有一種何處是我家的惆悵。建議你，身邊其實有很多好朋友可以適時的給你溫暖。
魔羯座
本週末（7/15~7/17），你是天之驕子，所有的好事、好消息都跟你或多或少有點關聯，請盡情享受最近這一波好運，同時接受各種變化的可能性。要告白的、要求婚的，要準備婚禮的，從本週到月底都是順利和諧的時刻。此外你也有機會得到一筆意外之財，只是賺錢容易，也讓你更想花錢享受生活。
水瓶座
本週末（7/15~7/17），常覺得自己是與眾不同的人，沒有人真正瞭解你，最近這種情緒又更為強烈。很想打破生活中既定框架與軌跡，想要按造自己的方式作生活，想要按照自己的方式談戀愛，發現之前或許是太矜持、矛盾了，以至於錯過許多機會，只是在決心投入戀愛大海之際，又怕沈淪在用情太深的矛盾中浮沈。
雙魚座
本週末（7/15~7/17），內心有些許矛盾與不開心的情節，恐怕是跟犯小人有關，在加上最近身體微恙，特別容易發燒、感冒，讓身體有些浮腫，也間接影響了心情。最近特別有花錢購物的衝動，想買化妝品，想買保養品，想吃甜食，想喝咖啡。結果吃吃喝喝的生活，又讓自己後悔變胖。（編輯：賴禹妡）
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