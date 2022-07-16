台灣「0負評男神」是誰？全場狂讚他：40歲根本逆齡生長
台灣藝人謝坤達，自從加入網路節目《木曜4超玩》後人氣大幅上漲，手上工作接不停。對此，就有粉絲特別發文大讚，台灣目前「越活越年輕」的男人就是坤達莫屬，並一一分享他的演藝生涯，結果貼文一出後，更有網友直呼「坤達哥根本是0負評男神吧」。
網路論壇Dcard，一名網友就以「坤達敬業的態度真的值得學習！」為標題PO文，他形容「如果要說人能越活越年輕，目前台灣我覺得最符合的就是坤達了，40歲的肉體！我可以」並簡單介紹坤達從偶像團體Energy時期、偶像劇時期、以及結婚後成為人夫的過程，都讓他讚不絕口「坤達直接逆齡生長，好羨慕」、「最甜蜜的是跟柯佳嬿戲裡戲外都修成正果，這對真的超級甜蜜」。
不過，真正讓原PO圈粉的就是坤達加入《木曜4超玩》的時期，他坦言，雖然不是每一集都有收看，不過除了可以看到坤達的好身材以外，還可以見到坤達敬業的態度。就連近期最火熱的《原子少年》裡擔任導師的坤達，還能跟10幾20歲的肉體尬舞，讓他直呼「站在一起根本無違和啊，重點跟少年們真的是打成一片，排練時因為是愚人節的前後，故意騙它們要拿道具練舞，結果是送全部的少年們鞋子，真的是無限圈粉」。
貼文也立刻湧入大家迴響，「他一直是形象很好的藝人，跟柯佳嬿很速配！」「越老越帥的男人啊！結婚之後越來越旺」、「我覺得達哥已經變不老男神，而且真的是0負評不誇張吧！之前還有擔任伊甸基金會的公益大使喔！」「超帥個性又好…完全是理想老公」、「達哥真的0負評！超想看他上全明星運動會，敬業又不會擺架子」、「第一次看木曜以為他二三十而已」、「以前覺得他很可惜為什麼一直不火，現在恭喜他！越來越好了！」（編輯：詹鎰睿）