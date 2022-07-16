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最速配情侶星座！「這搭配」能同甘共苦　成幸福模範夫妻

▲愛菲爾老師，公開最速配情侶星座，彼此能同甘故苦成為模範夫妻。（示意圖／翻攝pixabay）
▲愛菲爾老師，公開最速配情侶星座，彼此能同甘故苦成為模範夫妻。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 22:27:24

你能想像你與另一半未來會過著怎樣的生活嗎？無論是情侶或是夫妻，能夠一起同甘共苦的人，才會是未來能走得長遠的人。根據命理專家艾菲爾老師分享，以下幾組星座配對最適合彼此，無論遇到什麼難題，都會攜手克服，成為人人欽羨的模範夫妻檔。

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▲原PO表示前女友曾嫌棄他賺太少提分手，但7年過去了，他有房有車有存款，前女友竟然回來找他，讓他不知該怎麼拒絕。（示意圖，圖中人物與當事者無關／擷取自pexels）
▲艾菲爾老師分享，能夠一起同甘共苦的人，才會是未來能走得長遠的人。（示意圖／擷取自pexels）
第三名、天蠍座vs摩羯座，婚姻事業、齊心努力

你們兩人的星座都是屬於很有能力的人，即使兩人走入家庭，也不會因為誰主外、誰主內而煩惱，因為超強能力，兩個人都能內外兼顧，一邊穩固婚姻、一邊發展事業，如果是一起開設公司，還會因為目標一致而更加齊心。不會有誰需要為家庭犧牲，是一對令人稱羨的模範夫妻檔。

第二名、巨蟹座vs處女座，恩愛眷侶、令人羨慕

你們兩人的個性能互相補足彼此的缺點，巨蟹的溫暖柔情，能讓處處感受到被愛的感覺；處處注重細節、要求完美的個性，也能讓巨蟹提升自我。在外人眼中就是一對極其相愛的神仙伴侶，無論對方想做什麼，另一半一定全力支援，在背後做你最堅強的後盾，給你無限包容與支持。

第一名、白羊座vs處女座，彼此包容、凝聚幸福

你們這個組合，一個敢拼敢衝、一個瞻前顧後，兩人搭配的絕妙。處女座是一個喜歡被人需要的星座，而白羊有時充滿幹勁但有勇無謀，此時就相當需要依賴處處的意見，這會讓處女座相當有成就感，對你的憐愛就多加了好幾分。白羊也在處女座的帶領下更願意為了兩人的美好未來打拼，你們倆可以說是缺一不可的黃金組合。

【最佳ＣＰ】星座組合

白羊座V.S.射手座

金牛座V.S.天秤座

巨蟹座V.S.獅子座

處女座V.S.雙子座

天蠍座V.S.雙魚座

水瓶座V.S.摩羯座。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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