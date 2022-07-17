拿珍藏「哥吉拉」送親戚！尪氣炸要離婚　人妻：真是幼稚

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結果老公出差回來後當場暴怒，「我就跟他說送人了，我會再幫他買一模一樣的給他，他開始整個暴怒不可理喻！一開始說那個很難買，後來又說就是要他自己買的那隻，像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了」。
原PO說道，後來老公就買了一大堆的模型回家，更聲稱是花了10幾萬買的，「我氣到直接回娘家，要他道歉，不然我們兩個會有大問題，為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」。
貼文曝光後立刻招來上萬名網友朝聖，留言多達7千多條，一面倒砲轟原PO，「你最心愛的東西被你老公拿去送小孩看你會不會離婚」、「為什麼這種不尊重另一半的人嫁的出去？我好傷心」、「來朝聖～好精彩喔！我來看離婚了沒」、「妳前夫很棒欸，知道止損」。
更有趣的是，原PO還一一在底下留言處反擊網友們，不斷堅持自己沒有錯，直指是老公為了模型不可理喻，直到最後才肯曬出和老公的對話，似乎要被離婚了，才拉下臉來和大眾尋求求助。目前整起事件已經瘋傳至各大論壇、臉書社團，均讓所有人嘆為觀止。
所幸，原PO後來也發文更新後續，「謝謝大家的批評，模型已經回家了，看起來沒有受損，因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷，沒有被抓這玩，老公還是沒回家...，只想趕快讓老公回家一切落幕。」而她老公也已經看到網路上的討論，並無奈表示完全不解原PO發文的想法，兩人似乎還在爭吵中。（編輯：詹鎰睿）
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