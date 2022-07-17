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拿珍藏「哥吉拉」送親戚！尪氣炸要離婚　人妻：真是幼稚

▲有位人妻抱怨，她把老公珍藏的哥吉拉公仔送給親戚的小孩，卻換來離婚的命運，引來上萬名網友輪番砲轟。（示意圖／萬代官網）
▲有位人妻抱怨，她把老公珍藏的哥吉拉公仔送給親戚的小孩，卻換來離婚的命運，引來上萬名網友輪番砲轟。（示意圖／萬代官網）

編輯中心/綜合報導

2022-07-17 10:39:492022-07-17 12:09:13

無論是大人小孩，每個人都有自己的興趣或收藏，應彼此尊重才對。近日，一名人妻就發文抱怨，說他把老公收藏的「哥吉拉公仔」送人，結果換來快要離婚的命運，更指控老公不可理喻，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」結果貼文瞬間瘋傳，更引來大家輪番砲轟。

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臉書社團《匿名公社》中，出現一名人妻發文抱怨，說她老公一直有蒐集公仔的習慣，而最近剛好媽媽和親戚來家裡作客，「小朋友看他的哥吉拉很喜歡，我媽一直說要送小朋友，我就對模型拍照，模型送小朋友。」

結果老公出差回來後當場暴怒，「我就跟他說送人了，我會再幫他買一模一樣的給他，他開始整個暴怒不可理喻！一開始說那個很難買，後來又說就是要他自己買的那隻，像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了」。

▲有位人妻抱怨，她把老公珍藏的哥吉拉公仔送給親戚的小孩，卻換來離婚的命運，引來上萬名網友輪番砲轟。（圖／爆料公社）
▲老公在對話裡把心中不滿一次講出來，似乎對原PO心死，萌生離婚的念頭。（圖／爆料公社）
原PO說道，後來老公就買了一大堆的模型回家，更聲稱是花了10幾萬買的，「我氣到直接回娘家，要他道歉，不然我們兩個會有大問題，為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」。

貼文曝光後立刻招來上萬名網友朝聖，留言多達7千多條，一面倒砲轟原PO，「你最心愛的東西被你老公拿去送小孩看你會不會離婚」、「為什麼這種不尊重另一半的人嫁的出去？我好傷心」、「來朝聖～好精彩喔！我來看離婚了沒」、「妳前夫很棒欸，知道止損」。

更有趣的是，原PO還一一在底下留言處反擊網友們，不斷堅持自己沒有錯，直指是老公為了模型不可理喻，直到最後才肯曬出和老公的對話，似乎要被離婚了，才拉下臉來和大眾尋求求助。目前整起事件已經瘋傳至各大論壇、臉書社團，均讓所有人嘆為觀止。

所幸，原PO後來也發文更新後續，「謝謝大家的批評，模型已經回家了，看起來沒有受損，因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷，沒有被抓這玩，老公還是沒回家...，只想趕快讓老公回家一切落幕。」而她老公也已經看到網路上的討論，並無奈表示完全不解原PO發文的想法，兩人似乎還在爭吵中。（編輯：詹鎰睿）

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