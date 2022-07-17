鬼門提早開「4生肖」遇劫數！屬鼠有血光之災　小傷不斷

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交通事故，容易破財。
屬虎的朋友容易有交通罰單或罰款，有破財的跡象，小孟老師也建議，外出要小心謹慎，務必把紅包袋放在包包和皮夾裡，就可以能化煞、化解事故意外。
屬豬
忽冷忽熱，容易感冒。
屬豬的朋友容易有病痛，像是容易忽冷忽熱、感冒或小中風，家中有長輩或者小孩屬豬，要留意他們的健康，像是一些公眾場所盡量不要去，尤其是密閉式空間，因為現在疫情仍然蠻嚴峻，老師也建議可以配戴紅色繩子，就能化煞解厄。
屬狗
踩空滑倒，花錢整骨。
屬狗的朋友有倒楣關卡，在鬼月要特別注意廚房與浴室，容易踩空或滑倒，導致筋骨不好，還要花錢整骨，老師建議在床下放綠色色紙，便能化解煞氣。
屬鼠
撞到桌角，小傷不斷。
屬老鼠的朋友容易有血光之災、小傷不斷，像是容易撞到桌角，在切菜、弄花的時候也會不小心被刺傷，導致小傷不斷；另外，在睡覺前也要先將延長線收好，避免睡覺迷糊之中，不慎撞到桌角傷到骨頭，老師建議可以在家中擺放三顆石頭，便能擋煞去除衰運。最好可以放在房間枕頭櫃的上方，或是客廳45度角處，若家中沒有這些地方，也可以將其放在床底下，代表三陽開泰，也代表三顆手榴彈炸光衰運。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。