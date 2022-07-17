COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鬼門提早開「4生肖」遇劫數！屬鼠有血光之災　小傷不斷

▲小孟老師透露，今年鬼門提早開，4生肖「虎、豬、狗、鼠」有劫數，要特別當心無法避免的災難發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲小孟老師透露，今年鬼門提早開，4生肖「虎、豬、狗、鼠」有劫數，要特別當心無法避免的災難發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-17 12:57:072022-07-17 13:01:27

2022年下半年已到來，國曆7月29號也要迎來「鬼門開」，那麼在鬼門開的生肖運勢如何呢？清水孟國際塔羅小孟老師就透露，今年鬼門提早開，4生肖「虎、豬、狗、鼠」有劫數，要特別當心無法避免的災難發生，不過也有化解方法，快揪家人朋友一起來看看！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小孟老師透露，今年鬼門提早開，4生肖「虎、豬、狗、鼠」有劫數，要特別當心無法避免的災難發生。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲小孟老師透露，今年鬼門提早開，4生肖「虎、豬、狗、鼠」有劫數，要特別當心無法避免的災難發生。（示意圖／翻攝Pixabay）
屬虎

交通事故，容易破財。

屬虎的朋友容易有交通罰單或罰款，有破財的跡象，小孟老師也建議，外出要小心謹慎，務必把紅包袋放在包包和皮夾裡，就可以能化煞、化解事故意外。

屬豬

忽冷忽熱，容易感冒。

屬豬的朋友容易有病痛，像是容易忽冷忽熱、感冒或小中風，家中有長輩或者小孩屬豬，要留意他們的健康，像是一些公眾場所盡量不要去，尤其是密閉式空間，因為現在疫情仍然蠻嚴峻，老師也建議可以配戴紅色繩子，就能化煞解厄。

屬狗

踩空滑倒，花錢整骨。

屬狗的朋友有倒楣關卡，在鬼月要特別注意廚房與浴室，容易踩空或滑倒，導致筋骨不好，還要花錢整骨，老師建議在床下放綠色色紙，便能化解煞氣。

屬鼠

撞到桌角，小傷不斷。

屬老鼠的朋友容易有血光之災、小傷不斷，像是容易撞到桌角，在切菜、弄花的時候也會不小心被刺傷，導致小傷不斷；另外，在睡覺前也要先將延長線收好，避免睡覺迷糊之中，不慎撞到桌角傷到骨頭，老師建議可以在家中擺放三顆石頭，便能擋煞去除衰運。最好可以放在房間枕頭櫃的上方，或是客廳45度角處，若家中沒有這些地方，也可以將其放在床底下，代表三陽開泰，也代表三顆手榴彈炸光衰運。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

下半年「3星座」財運爆棚！這1位貴人幫牽線　爽升官加薪

「4星座男」疼老婆就賺大錢！這位財運爆棚　運勢大翻身

「5星座」最像外星人！這位不按牌理出牌　讓人捉摸不定

海王星逆行159天！「4重災星座」首當其衝　這位壓力爆棚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀