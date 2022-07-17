人妻送「哥吉拉」鬧離婚！網曝公仔5大Point：真的別亂動
一名人妻日前在網路上抱怨，老公因為她把「哥吉拉」公仔送給親戚小孩後當場暴怒，，她更怒罵男方幼稚、不可理喻，最終迎來離婚命運，事件更引起諸多網友熱議。對此，就有網友忍不住分享，收藏公仔不能不知道的事情，藉此呼籲每對夫妻們互相尊重。
有鑑於人妻的荒謬故事，一名網友就在臉書社團「爆廢公社」中發文分享，收藏公仔不能不知道的事：「第一你不知道公仔很多都是限量或絕版」、「第二你不知道公仔的價值很多GK都很貴的」、「第三你不知道公仔損壞是很難修復的」、「第四你不知道公仔或許背後有故事或是紀念」、「第五你不知道擁有一個公仔久了是會有感情的」。
最後他呼籲，「托某人妻的福，讓大家知道收藏的公仔不能亂動，輕則造成口角重則導致離婚…那麼多的不知道就請各位老婆大人別亂動老公的公仔。」同時他也曬出自己多年來的強大收藏，包括漫威、七龍珠、星際大戰等等。
網友們看完後紛紛讚爆「我能不能上去參觀一下」、「你這大戶」、「看完了那個某妻的作法 ，覺得還好我還懂的幫先生保管」、「從沒能力到可以存錢買自己從小到大的回憶，都是因為愛」、「不管是不是限量還是絕版，不是自己的東西就不應該隨便送人」、「我看到好多好多摳摳」。（編輯：詹鎰睿）