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咖啡豆受潮易生赭麴毒素恐致癌！醫師：收納別放「這裡」

▲好市多緊急召回包裝不全「有機蘇門達臘咖啡豆」，擔心受潮變質。知名毒理醫學專家招名威教授提醒，「咖啡一旦發霉，就很可能會產生十分頑強的赭麴毒素；即使煮沸仍殘留2成毒性恐致癌」。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海也強烈建議，「咖啡類產品絕對不要放在廚房櫃子或抽屜，這類高溫又潮濕的環境」。（圖／shutterstock）
▲好市多緊急召回包裝不全「有機蘇門達臘咖啡豆」，擔心受潮變質。知名毒理醫學專家招名威教授提醒，「咖啡一旦發霉，就很可能會產生十分頑強的赭麴毒素；即使煮沸仍殘留2成毒性恐致癌」。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海也強烈建議，「咖啡類產品絕對不要放在廚房櫃子或抽屜，這類高溫又潮濕的環境」。（圖／shutterstock）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-17 16:17:15

美式大賣場好市多緊急召回「有機蘇門達臘咖啡豆」，因發現有少數商品包裝袋封口不完全易受潮，呼籲會員「請不要食用」。知名毒理醫學專家招名威教授於粉專上提醒愛喝咖啡的台灣人，應多確保咖啡豆、咖啡粉保存的安全性，「一旦發霉，就很可能會產生十分頑強的赭麴毒素；即使煮沸仍殘留2成毒性恐致癌」。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海也強烈建議，「咖啡類產品絕對不要放在廚房櫃子或抽屜，這類高溫又潮濕的環境」，他更強調：「受到污染的咖啡產品，從外觀顏色到味道，都不容易分辨！」

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好市多發現廠商生產的 #1163683 KIRKLAND SIGNATURE 有機蘇門答臘咖啡豆（有效日期 : 2023.4.1），有少數商品包裝袋封口不完全問題。緊急發函致信會員，呼籲「請不要食用」並辦理退貨。

▲好市多發信召回包裝封口不全的咖啡豆，呼籲會員「請不要食用」並辦理退貨。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應了。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」FB）
▲好市多發信召回包裝封口不全的咖啡豆，呼籲會員「請不要食用」並辦理退貨。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應了。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」FB）
知名毒理醫學專家招名威教授稍早在粉專上以「好市多咖啡有毒！？」為題，提醒愛喝咖啡的台灣人，應多確保咖啡豆、咖啡粉保存的安全性。他建議，即使放在冰箱保存的咖啡豆、咖啡粉，也必須使用「密封」且不透光的容器來存放，才能隔絕冰箱開關門所造成的潮濕情況。

招名威並強調「太過潮濕的環境，不僅會使咖啡粉易結成塊，造成沖泡不均勻的情形」，而且這些咖啡豆、咖啡粉「一旦發霉，就很可能會產生十分頑強的赭麴毒素，即使煮沸仍殘留2成毒性恐致癌」。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海也強烈建議，「咖啡類產品絕對不要放在廚房櫃子或抽屜」，這類高溫又潮濕的環境，最容易使咖啡變質。他更強調「受到污染的咖啡產品，從外觀顏色到味道，民眾都不容易輕易分辨」。

顏宗海便提醒，「赭麴毒素A是被世界衛生組織列為『2B級致癌物質』，經動物實驗有致癌性、會增加癌症風險，（但臨床上並沒有證據）」。目前根據食品藥物管理署訂定之食品中真菌毒素限量的標準，將烘焙咖啡豆及其研磨之咖啡粉中，赭麴毒素A限量標準訂為5 ppb以下，以維護民眾食用或飲用咖啡產品安全。他建議民眾，慎選信譽良好的商家，可盡量購買真空包裝、小份量的咖啡相關產品，一旦開封後儘速飲用完畢。

好市多急召回「有機蘇門達臘咖啡豆」！受潮恐生赭麴毒素

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