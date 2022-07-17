「哥吉拉」送人鬧離婚！最新進度曝 妻淚：老公還不回家
日前一名人妻發文表示，她把老公珍藏的「哥吉拉」公仔送給親戚小孩，更反過來批評老公暴怒的不可理喻、幼稚等等言語，直到男方離家出走，喊著要離婚，她才後悔願意道歉，引發網友們各種砲轟。而事情又有新的發展，女子成功把模型要回來了，但無奈的是老公仍躲在朋友阿貴家，似乎十分不願意回來面對。
還原整起事件，15日一名人妻在臉書《匿名公社》PO文表示，因為親戚小孩來家裡作客時，很喜歡老公的哥吉拉模型公仔，便決定送出去後再買1隻一模一樣的回來，結果出差回來的老公得知後相當氣憤，「他開始整個暴怒不可理喻！一開始說那個很難買，後來又說就是要他自己買的那隻，像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了。」更向大眾抱怨「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」。
結果貼文瞬間被瘋傳至各大臉書、網路論壇，大家都一面倒痛斥人妻的行為。有趣的是，她還一一反擊，自認自己完全沒錯，直到老公傳訊息喊著要離婚，她才感到相當後悔，並曬出對話訊息向大眾尋求幫助。
一直到16日，人妻再度發文表示，目前模型在看起來沒有受損的情況下帶回家了，但老公仍躲在朋友阿貴家，遲遲不願意回家和解，這讓她非常難過，「老公還是沒回家...只想趕快讓老公回家一切落幕」。
值得一提的是，在人妻曬出的對話裡，她老公也把心中所有不滿一次講明，並反控妻子的霸道等等奇怪行徑，「網路上文章我有看到，妳覺得能帶給妳什麼？只有妳被罵，我不知道妳發文意義在哪？」「鑰匙在我這，離婚的事我現在不想多談。」目前詳細後續仍無法得知，截稿前原PO仍未發出新的貼文。（編輯：詹鎰睿）